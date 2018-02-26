Справка: уточненные сведения о случаях смерти в 2017г в Вооруженных Силах РА и Армии обороны Арцаха

Ванадзорский офис ХГА представляет дополнительную справку относительно случаев смерти в 2017 году в Вооруженных Силах РА и Армии обороны Арцаха, ставших известными после публикации сообщений.

9-го января 2018 года после публикации изученных данных Министерство обороны РА заявило, что по одному из случаев смерти, ставшее следствием полученной травмы во время прохождения военной службы в 2013 году, военнослужащий был досрочно демобилизован. Однако до этого информация о досрочной демобилизации военнослужащего опубликована не была. В представленной справке эта цифра больше не указана.

После публикации справки Ванадзорский офис ХГА получил сведения о смерти еще пятерых военнослужащих, о троих из которых сведения не были опубликованы даже в средствах информации.

По уточненным данным, в 2017 году в ВС РА и АО НК было зарегистрировано 64 случая смерти. Отметим, что в ответ на запрос Ванадзорского офиса ХГА Военная прокуратура РА сообщила о 56 случаях смерти в 2017 году в ВС РА и АО Арцаха.

Справка полностью, по отдельным случаям, представлена здесь.

Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи