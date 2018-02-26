Ровно 26 лет назад была проведена операция по ликвидации Ходжалинского боевого опорного пункта: видео

Ровно 26 лет назад была проведена операция по ликвидации Ходжалинского военного опорного пункта. Ходжалы, который в 1995 году был переименован в Иванян, на протяжении веков в истории был известен под названием Хонджанк. Это было одно из древнейших поселений Арцаха, о чем свидетельствуют относящиеся к позднему бронзовому и раннему железному векам руины погребальных захоронений, обнаруженные в результате археологических раскопок на территории, расположенной между реками Каркар и Гайлбек. Кроме этого, в селе и в его окрестностях сохранились также развалины церкви, относящейся к раннему средневековью, следы деревни, кладбищ с хачкарами.

Есть свидетельства, что караван-сараи в окрестностях села, на большой дороге, ведущей от Сюника к левобережью Куры, построил армянский царь Арташес Первый-завоеватель, откуда и произошло название «Хонджанк», что означает «место отдыха».

До середины XIX века село было армянским. Затем здесь постепенно начали расселяться как турки, так и русские. И наоборот, после того, как Степанакерт стал центром НКАО, местные армяне постепенно начали переселяться в областной центр.

Армянские жители Ходжалы полностью покинули свою малую родину в конце 60-х годов XX века.

Сенор АСРАТЯН

Начальник отдела по информации и связям с общественностью Армии обороны Арцаха