Ирану дали срок четыре месяца

Группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (Financial action task force on money laundering– FATF), которая занимается разработкой мер в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, продлила на четыре месяца приостановку санкций, введенных против Ирана.

Это дает Ирану время довести до конца разработку в парламенте закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и присоединиться к международному движению. Потенциальные санкции этой группы еще больше усложнят работу банковской системы Ирана, которая и без того находится в неутешительном состоянии.

Эта международная организация была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» (семи самых могущественных экономических держав), к которой присоединились 29 стран, считающиеся крупнейшими финансовыми центрами мира, Европейский союз и Совет сотрудничества стран Персидского залива. Иран и Северная Корея входят в черный список этой группы, но Ирану было дано время, чтобы привести финансовые законы своей страны в соответствие с правилами этой структуры. Недовольны санкциями и особенно ограничениями на банковские операции также иранские бизнесмены и частные лица в Армении или являющиеся резидентами Армении.

Тигран ДАВТЯН