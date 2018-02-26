Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:37 | Февраль 26 2018
17:37 | Февраль 26 2018

Сборная Армения по баскетболу победила команду Албании в матче отборочного тура первенства Европы

Сборная Армения по баскетболу победила команду Албании в матче отборочного тура первенства Европы

Игра отборочного тура первенства Европы по баскетболу 2021 года, состоявшая двадцать пятого февраля в Ереване между сборными Армении и Албании, завершилась победой наших парней. Сборная страны со счетом 84:65 победила сборную Албании.

Это очень важная победа для национальной сборной по баскетболу. После этой игры сборная Армении стала лидером группы.

Самым результативным игроком встречи был назван Алан Гесс. Он набрал 21 очко.

Последнюю игру отборочного тура сборная Армении проведет 28 июня, померившись силами со сборной Дании.

Министерство спорта и по вопросам молодежи РА

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Рубрики: Спорт

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