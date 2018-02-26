Фракция «Царукян» проголосует за кандидатуру Армена Саргсяна

Накануне под председательством Гагика Царукяна состоялось заседание парламентской фракции «Царукян». В результате было принято решение голосовать за кандидата на пост четвертого президента Армении от правящей коалиции Армена Саргсяна. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян.

По словам Тоноян, такое решение было принято, поскольку подходы и видение Армена Саргсяна соответствуют подходам блока «Царукян».

В ходе заседания лидер блока, в частности, заявил: «Конечно, я знаю Армена Саргсяна, его подход, его точку зрения, его готовность… Во времена президентства Левона Тер-Петросяна его пригласили, зная его компетентность, его готовность быть полезным, и он был премьер-министром нашей республики. Все выслушали его: помимо депутатов, он встречался также с представителями политических, общественных, экономических, образовательных, научных структур, он всем представил свое видение того, что нужно остановить эмиграцию, начать иммиграцию, создать атмосферу доверия и привлечь крупные инвестиции…Это то, о чем мы все говорили. Наша цель состоит в том, чтобы прекратился отток населения, чтобы началась иммиграция, чтобы люди возвращались на родину, будучи уверенными, что здесь будут инвестиции».

Выборы президента Армении состоятся в Национальном собрании Армении 2 марта. Благодаря голосам фракции «Царукян», избрание Армена Саргсяна президентом станет возможном уже в первом туре голосования.

Напомним, что о необходимости широкого согласия по поводу избрания президента при выдвижении кандидатуры Армена Саргсяна говорил действующий глава государства Серж Саргсян.

Согласно новой Конституции Армении, следующий президент страны не будет иметь таких полномочий, как его предшественник, а власть будет сосредоточена в руках премьер-министра.

Отметим, что ранее блок «Царукян» заявил, что не поддержит инициативу оппозиционного блока «Елк» по обращению в Конституционный суд с иском, касающемся конституционности порядка избрания четвертого президента Армении. Члены фракции «Царукян» также не предоставили необходимые подписи для выдвижения представителя «Елк» Артака Зейналяна в качестве альтернативного кандидата.

Фото — Радио Азатутюн