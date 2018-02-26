Истоки армянских погромов в Баку в январе 1990 года

Начало 20 века, считавшееся человечеством временем восторжествования разума и надежды, не оправдало себя: произошло сознательное лишение людей жизни и даже родины. К сожалению, это ужасное преступление повторилось в конце 20 века в Азербайджане.

Как начинались погромы армян в Баку: есть разные версии, вот три из них.

Первая: представители национального фронта Азербайджана (НФА) на митинге заявили о том, что «завтра»- 13 января они штурмом возьмут здание коммунистической партии Азербайджана. Но 13 января начались армянские погромы. Несомненно, это и стало сигналом для армянских погромов.

Вторая: представители радикальной ветви НФА Неймат Панахов и Рагим Газиев 12 января выступив по телевидению заявили: «Баку наполнен беженцами, а армяне живут в комфортных квартирах». Это и послужило провокацией к началу погрома.

Третья: На площади Ленина в ходе митинга представитель НФА заявил: «…13 января 1990 к армянину Ованесову (Баку, ул. Ханлара, д.24, кв. 31) пришли азербайджанцы Гаджиев, Мамедов и др., чтобы выгнать его из квартиры. Ованесов с сыном нанесли топором Гаджиеву и Мамедову телесные повреждения. От полученных травм Мамедов скончался». Это и стало причиной для масштабных армянских погромов, которые произошли 13-19 января в Баку. Город стал ловушкой для армян. Все выходы из Баку для них были перекрыты. Если армянам с помощью представителей разных национальностей (в том числе и азербайджанцев) удавалось добраться до станций, чтобы выехать, то у них отбирали последние деньги, украшения, приказывали избить так, чтобы они умерли после пересечения границы. В чем разница между немецким фашизмом и главарями НФА? Никакой. В чем разница между видевшими все эти ужасы безразличными людьми, фальсифицирующими историю учеными и жаждущей крови толпой? Никакой, поскольку мучения, грабеж, слезы и пролитая кровь не достучались до сердец «миролюбивых интернационалистов».

В течение одной недели неуправляемая толпа азербайджанцев-наркоманов совершила беспорядки и зверства, характерные для средневековых варваров. Способами, унаследовавшими от турок, совершивших геноцид армян в начале века, бакинские палачи на глазах у местного населения убивали армян, бросали их с балконов, глумились над их трупами. «Интернациональный» Баку утопал в крови армянского населения.

Для жаждущей крови толпы было обычным делом видеть человеческую боль, физические и душевные страдания. Это все приводит к тому, что в течение лет человеческие качества притупляются и исчезают вовсе, подвергаются атрофии и становятся безразличными к человеческим страданиям, и это действует на генофонд. Эти неуправляемые группы, превратившись в настоящих извергов, даже путем уничтожения других стремились достичь своей цели. А какую цель они преследовали и где нужно искать истоки всего этого?

В 1906 году один из руководителей младотурков — Бехаэддин Шакир из Парижа отправляет письмо под названием «Кавказским исламским братьям». Вот несколько строк из него: «…Мы единогласно приветствуем научные и политические организации, созданные во всех регионах Кавказа во имя защиты ислама и национальных законов». В письме открытым текстом говорится: «…Армяне являются вашими врагами и главным препятствием на пути освобождения от российского ига. У нас есть конкретный план по их ослаблению». Вот откуда все начинается, а мы ищем причины.

План геноцида был создан в Турции, а в Азербайджане он был отсрочен в связи с формированием Советского Союза. Был отсрочен, но чтобы о нем не забывали, в сентябре 1920 года в Баку на 1-ом съезде народов Востока была принята резолюция, в которой Армении, как «делопроизводителю всемирного империализма», объявили войну, а дашнакская партия рассматривалась в качестве «террористической» организации. Далее на заседании зачитывается заявления Энвера Паши, в котором говорилось: «мы находим, что Азербайджан принадлежит азербайджанцам». Что это означает? Если мелкие мусульманские племена и народности подвергаются ассимиляции, а с армянами это невозможно, то их нужно или уничтожить, или же насильственно депортировать из республики. Вот где нужно искать корни будущего трагического зла и его авторов.

В 20-х годах прошлого века увлеченный этими идеями националист и глава МВД Азербайджана Бехбуд-хан Джаваншир говорил: «… Когда я говорю с армянами, внутри меня все начинает бушевать. Я в этой должности для того, чтобы расправиться с ними». И подписывает секретный циркуляр: «Уничтожение армянского народа имеет исключительное значение. Мы должны ликвидировать армян и двигаться по их трупам по своему пути, так что никого не жалейте и, конечно же, выполняйте то, что вам приказано». Однако он не знал, что и с армянской стороны был дан четкий приказ: в 1921 году в Полисе он был убит от пули Мисака Торлакяна (суд признает Мисака виновным, но не ответственным за свои действия и выпустил на свободу из зала суда).

От главы МВД Азербайджана не стали отставать и другие министры: особенно Мелик-Асланов, в 1918-1920 гг. занимавший пост министра сообщения и почты: «До тех пор, пока мы не очистим Азербайджан от всех армян, мы не должны слагать оружие», — заявил он. Вот когда и кем был разработан преступный план против армян и, на протяжении 70 лет находясь в составе Советского Союза, руководство Азербайджана своей хитрой политикой добивалось изгнания армянского населения.

Нет никакой разницы между главарями Османской Турции и в один день ставшими большевиками главами Азербайджана. После армянских погромов в феврале 1988 года идеология была та же: «Слава героям Сумгаита», «Свобода национальным героям», поскольку о сумгаитской трагедии молчали, а то, что было раскрыто, представляли как хулиганские действия. В потоке текущей информации и расследованиях нейтральных престижных следственны органов можно увидеть, что в 1988-1990гг. армянский Геноцид в Азербайджане был организован при активном участии первых лиц республики: по примеру Ататюрка они скрывали преступников. Главари Османской империи считали, что чем больше армян они убьют, тем стабильнее будет турецкое государство. Той же самой преступной идеологией руководствовались и главы НФА.

Глава КГБ Азербайджана в1989-1999 гг. Вагиф Гусейнов 1989-м году встретился с лидерами Народного фронта — будущим президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем и Эхтибаром Мамедовым, спросив их: «Вы сознательно ведете людей на кровопролитие?», они ответили. «Да, мы считаем, что чем больше прольется крови, тем лучше будет сцементировано мужество и идеология нации».

А бывший глав КГБ Азербайджана, в 1969-1982гг. первое лицо республики Гейдар Алиев в интервью автору книги «Распад: от Нагорного Карабаха до Беловежской пущи» Кириллу Столярову заявил «…Трупов испугались?… Кровь невинных жертв пойдет на пользу азербайджанскому народу».

Очевидно, что в своей антиармянской политике позиции Турции в начале века и современного Азербайджана ничем не отличаются. А почему должны отличаться, если Турция передала флаг по борьбе с армянами созданному ей же незаконнорожденному «ребенку»? А почему должна отличаться, если турки руководствуются лозунгом: «У турок нет других друзей, кроме турок».

Процесс национального самосознания, образования и развития национального государства в Азербайджане осуществлялся путем уничтожения и изгнания армянского народа. Почему? Потому что до сих пор Геноцид армян не был осужден международными судебными инстанциями и остается безнаказанным преступлением против человечества, что позволяет Азербайджану свободно действовать и полностью проявлять себя как геноцидное государство.

Геноцид армян произошел не только руками профессиональных убийц и садистов, но и обычных гражданам и молодежи. Возникает ряд вопросов. Почему молодежь, получившая коммунистическое воспитание пошла на это преступление? Почему молодежь из рабочего класса, проживавшая в техникумах и институтах, находясь в интернационально-нравственной среде, имея ежедневное хорошее и дружеское общение со сверстниками, внезапно поддалась призывам мятежников? Почему они пошли на преступление, убив знакомых и соседей, людей, с которыми общались на протяжении десятилетий, делили с ними свою радость и горе? Ведь в Советском Союзе общественно-политическая атмосфера не располагала к этому. Возможно, желание завладеть чужим имуществом стало тому причиной? Тогда почему нужно было зверски убивать людей? В преступной республике работали наиболее видные представители следственного отдела прокуратуры СССР, высокопоставленные чиновники Коммунистической партии, специалисты в сфере международных отношений, аналитики и ученые. Но, несмотря на это уголовная сторона зверских убийств, изучение фашистских методов осталось для нас неизвестным. Не исключено, что начиная с 20 января — после действий советской армии в Баку, центр и Баку пошли на сделку. А мы сделаем вывод, что в течение 70 лет в новом поколении азербайджанцев сохранилась генетическая вражда к армянам.

Геноцид армян в Турции и его продолжение в конце века в Азербайджане в их сознании существует как подсознание.

Прошлый век дал возможность объединиться разным турецким племенам в одном союзе, которому было дано название Азербайджан, но это не дало им гуманности и цивилизованности. В результате пострадали армяне, которые наделены умом и добротой.

Юрий Багдасарян

Педагог, математик

Автор книги «Баку и армяне, антиармянская политика и этнические чистки в Азербайджане»

Газета «Аравот»

17.02.2018г