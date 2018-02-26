Мы же говорили, ну, что ЕАЭС ни на что не годен!

В статье «ЕАЭС ни на что не годен—3», мы писали, что Министерство экономического развития и инвестиций РА разработало для хозяйствующих субъектов путеводитель, который содержит актуальную и исчерпывающую информацию о представляющих интерес для экспорта зарубежных рынках. Было отобрано пять стран, и ни один из них не является членом ЕАЭС – это Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Соединенные Штаты Америки, Иран и Катар. Мы сделали вывод, что, по мнению Министерства экономического развития и инвестиций РА, ЕАЭС ни на что не годен.

На публикацию откликнулось Министерство экономического развития и инвестиций РА. «Государства-члены Евразийского экономического союза находятся в единой таможенной зоне, а это означает, что во взаимной торговле таможенное оформление не осуществляется. На территории государств-членов Союза в основном действуют единые процедуры (за исключением некоторых оговорок, которые, однако, носят временный характер). Путеводители, разработанные Министерством экономического развития и инвестиций РА для экспортеров, призваны обеспечить предпринимателя надежную и актуальную информацию для облегчения процесса экспорта. Министерство разработало рекомендации в частности для целевых рынков третьих стран, поскольку они имеют некоторые специфические особенности в своих процедурах импорта», – говорится в ответе министерства.

Не удивляйтесь. Этот ответ доказывает наше утверждение, что, по мнению Министерства экономического развития и инвестиций РА, ЕАЭС ни на что не годен. Министерство пишет, что в странах ЕАЭС действуют в основном единые процедуры, за некоторыми исключениями, которые, однако, являются временными. И что есть определенные особенности в процедурах импорта третьих стран.

Исключения и особенности представляют собой одно и то же – это различия. А значит, экспорт товаров в страны ЕАЭС тоже не осуществляется играючи, нужно быть в курсе, как и о не странах ЕАЭС. Министерство не говорит, что наши бизнесмены по собственной инициативе или при содействии государственных структур глубоко изучили «определенные оговорки» экспорта-импорта в странах ЕАЭС и не нуждаются в путеводителе. На самом деле, наши бизнесмены не работают в направлении экспорта в страны ЕАЭС. По данным Национальной статистической службы РА, в топ-десятку крупнейших торговых партнеров Армении в 2017 году из стран ЕАЭС вошла только Россия. Другие страны ЕАЭС не являются целевым рынком для наших бизнесменов. Именно поэтому Министерство экономического развития и инвестиций разработало путеводитель о процедурах экспорта в другие страны. Правильно и сделало. Вот только плохо, что не признает, что, по его мнению, ЕАЭС ни на что не годен.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

23.02.2018г