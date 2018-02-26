В Праге по требованию Турции задержан лидер сирийских курдов Салих Муслим

Deutsche Welle. В Чехии задержан один из лидеров сирийских курдов, бывший сопредседатель курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим. Произошло это вечером в субботу, 24 февраля, а уже в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал выдачи политика Анкаре, где его обвиняют в терроризме.

«Демократический союз» в Турции считается сирийским отделением Курдской рабочей партии (КРП), сторонники которой подвергаются преследованиям и репрессиям. Накануне турецкая авиация нанесла бомбовый удар по позициям КРП в Ираке.

В то же время «Демократический союз», в отличие от КРП, признается террористической организации только турецкими властями. А США даже оказывают поддержку бойцам курдских военизированных формирований «Отряды народной самообороны» (YPG), которые являются военным крылом партии.

67-летний политик находился в Праге на переговорах, в организации которых участвовали и представители США, сообщают в курдских кругах. Он должен был покинуть столицу Чехии в воскресенье. Чешские правоохранительные органы задержали его в связи с его нахождением в базе Интерпола. Агентство Reuters сообщает, что вопрос экстрадиции политика будет решен в ходе консультаций между главами МИД Турции и Чехии.

Фото — Deutsche Welle