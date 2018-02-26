«Знаменитые армяне Украины»: в рамках нового проекта собраны биографии 1400 армян Украины

В Украине проводится биографическое исследование видных армянских деятелей. Представители армянской диаспоры чья деятельность связана с Украиной начиная со времен Киевской Руси и до сегодняшнего дня, которые имеют большой вклад в различных областях, стали объектом изучения со стороны исследователей. Об этом изданию AnalitikaUA.net рассказал инициатор проекта, историк, представитель Союза армян Украины Рубен Макарян.

По словам исследователя, проект под условным названием «Знаменитые армяне Украины», — это научно исследовательская работа — жизнеописание исторических личностей: государственных ключевых деятелей, основоположников в разных областях науки и образования, выдающихся ученых, деятелях искусства, спорта, экономики, почетных гражданах и национальных героев.

Это армяне, которые изменили в лучшую сторону свою вторую родину, становясь примером подражания для будущих поколении своих соотечественников, — отмечает Макарян.

«Более десяти лет занимаюсь исследовательскими работами в этой области. Собраны биографии более 1400 знаменитых армян по определенным критериям — государственные, политические, общественные, духовные, культурные, спортивные и другие деятели, связанные с Украиной.

Еще в 2016 году в Фейсбуке создал страницу «Знаменитые армяне Украины» и там размещаю краткие материалы о деятелях моего исследования, меня радует, что с ее помощью состоялось первое знакомство многих читателей не только с выдающимися украинскими армянами прошлого и современности, но и в их лице с историей армян и армянских общин Украины», — рассказал Рубен Макарян.

Напомним, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, наука традиционно находится в центре внимания организации.