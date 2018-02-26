Давид Шахназарян – о трагической смерти гражданина Грузии в Цхинвали

Как уже ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Грузии в опубликованном 23 февраля заявлении «осудило факт смерти незаконно задержанного гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали в результате преступных действий оккупационного режима России», а также задержание еще двух граждан Грузии — Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.

В связи с произошедшим, в комментарии специально для «Аравот» бывший глава СНБ Армении, посол Президента Армении по особым поручениям в 1992-95гг Давид Шахназарян, в частности, сказал:

«Трагические события в связи со смертью гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали не способствуют снижению напряженности не только в Грузии, но в регионе.

В связи с этим я приношу свои глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арчила Татунашвили и хочу выразить надежду, что непредвзятое, объективное и прозрачное расследование в духе верховенства права и закона выявит обстоятельства и подробности случившегося и выявит реальные причины его смерти, а также привлечет пристальное внимание международного сообщества на возможные развития.

Произошедшая трагедия еще раз показывает неприемлемость практики насилия и важность решения политических вопросов исключительно мирным путем. Нужно приветствовать намерение международных организаций содействовать расследованию и налаживанию механизмов, которые исключат возможность повторения случившегося».