США могут начать перехват кораблей с грузами для КНДР

Голос Америки. США и их союзники в Азии готовятся начать кампанию по перехвату кораблей, подозреваемых в нарушении режима международных санкций, введенных в отношении Северной Кореи.

Высокопоставленные сотрудники Администрации США сообщили, что в рамках этого плана в регион могут быть переброшены силы Береговой охраны США.

Вашингтон обсуждает этот проект с региональными партнерами, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Сингапур. Цель операции – лишить КНДР возможности вести торговлю по морю, необходимую для подпитки ее ракетной и ядерной программ.

Согласно плану, перехват не будет означать начала морской блокады Северной Кореи (Пхеньян ранее заявлял, что будет расценивать блокаду, как акт войны): подозрительные суда будут сопровождаться и, возможно, перевозимые ими грузы будут конфисковаться, в случае, если запрещен их ввоз или вывоз из КНДР.

Этот проект находится в процессе разработки.

Фото — Голос Америки