Демократы в Конгрессе США представили меморандум: расследование ФБР о связях штаба республиканцев не нарушало закон

Комитет по делам разведки Конгресса США в субботу опубликовал ранее засекреченный меморандум представителей Демократической партии, опровергающий недавние заявления республиканцев о том, что расследование ФБР в отношении некоторых сотрудников избирательного штаба Трампа было политически мотивированным. 10-страничный документ опубликован на интернет-сайте комитета, передает Голос Америки.

Комментируя публикацию меморандума, старший демократ в комитете по делам разведки Адам Шифф подчеркнул, что его коллеги, подготовившие записку, считают, что сотрудники ФБР не нарушали закон.

«Опубликованный сегодня меморандум демократов должен положить конец сомнениям, которые могли появиться у американцев, в том, что ФБР, Министерство юстиции и суд FISC могли действовать незаконно. Тщательное изучение иска, поданного на основании Акта о наблюдении за действиями иностранных разведок… показало, что в действиях правоохранительных органов не было ничего незаконного, непрофессионального и неэтичного».

Фото — Голос Америки