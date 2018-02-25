В партии «Наследие» отметили 30-летие Карабахского движения и избрали новое правление

24 февраля по случаю 30-летия Освободительного движения Арцаха, правление партии «Наследие» провело совместное заседание со своим общегосударственным политическим советом в штаб-квартире «Наследия» в Ереване.

Об этом сообщается в пресс релизе партии.

50 делегатов, собравшихся по всей стране, обсудили нынешнюю политическую ситуацию в стране в многозначимом свете наследия Движения. Основатель «Наследия» Раффи К. Ованнисян выступил с обращением.

Созванная позднее на исполнительное заседание правление партии «Наследие» рассмотрело свою давнюю и передовую политику периодической ротации должностных лиц. Представленный Ованнисяном пункт повестки был подробно обсужден.

В целом, правление партии «Наследие» решило выбрать Армена Мартиросяна в качестве председателя партии «Наследия», Сусанну Мурадян заместителем председателя и Раффи Ованнисяна как координатора политического совета. Ваник Алексанян остается секретарем правления, Андраник Григорян генеральным секретарем по международным связям, Геворг Гахраманян спикером партии.

«Я убежден и уверен, что под этим новым руководством «Наследие» продолжит свою миссию служить Армении и армянскому народу, укрепляя наши права, суверенитет и наиважнейшие национальные интересы»,- сказал Ованнисян.

«Мы в «Наследии» знаем смысл скромности, человечности и родины, и пусть наши рядовые граждане-соотечественники будут уверены, что если мы по-настоящему желаем этого, наши стремления к свободе и справедливости восторжествуют в конце», — заключил председатель Армен Мартиросян.