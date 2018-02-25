Круглый стол «Свободный Арцах. 30 лет» состоялся в Москве

22 февраля Постоянное представительство Республики Арцах (РА) в Российской Федерации организовало в Москве круглый стол на тему «Свободный Арцах. 30 лет», посвященный 30-летию национально-освободительной борьбы арцахского армянства — Карабахского движения.

В ходе мероприятия главными темами обсуждения стали основные этапы и итоги Карабахского освободительного движения, обстановка в Республике Арцах и процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

На открытии круглого стола были продемонстрированы подготовленные Постоянным представительством Арцаха в России документальные материалы, в которых представлена 30-летняя борьба арцахцев. Затем Постоянный представитель Республики Арцах в РФ Альберт Андрян презентовал 300-страничный сборник статей «Арцах: долгий путь к свободе», в который вошли свидетельства и оценки независимых наблюдателей, журналистов, политиков и политологов из России, Великобритании, Арцаха и Армении. С основным докладом выступил председатель Исполнительного комитета и член президиума законодательного органа Нагорного Карабах Семен Бабаян, один из тех, кто 20 февраля 1988 года участвовал в принятии исторического решения.

По итогам круглого стола был принят меморандум, в котором участники мероприятия подчеркнули необходимость придерживаться исключительно мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта на основе реализованного народом Арцаха права на самоопределение. Участники мероприятия призвали также международное сообщество в соответствии с Уставом ООН и на основе международного права окончательно признать государственную независимость Республики Арцах, выразив уверенность, что это придаст новый импульс переговорам и станет важным фактором в обеспечении необратимости мирного процесса, а также укреплении стабильности и безопасности в регионе.

В мероприятии, которое состоялось в конференц-зале информационного агентства «Регнум», приняли участие представители ряда ведущих российских политологических и экспертных институтов, российской общественности, сотрудники посольства Республики Армения в РФ, представители организации Российско-армянского содружества, Союза армян России, а также ряда российских и армянских СМИ.

Пресс-служба МИД Арцаха