«Арсенал» Мхитаряна встретится с «Миланом» в 1/8 финала Евролиги

Радио Азатутюн. Лондонский «Арсенал», в составе которого выступает капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, в 1/8 финала Евролиги встретится с итальянским «Миланом». Это стало известно в процессе жеребьевки, состоявшейся сегодня в резиденции УЕФА. Остальные пары этого этапа составили следующие команды:

«Лацио» (Италия) – «Динамо» (Киев, Украина)

«РБ Лайпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия)

«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия)

ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция)

«Марсель» (Франция) – «Атлетик» (Испания)

«Спортинг» (Португалия) – «Виктория Плзен» (Чехия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Ред Бул Зальцбург» (Австрия)

Первые матчи состоятся 8 марта, а ответные игры – 15 марта.

Фото — Soccer on Sunday