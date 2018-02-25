Аргентинский «кокаин» был доставлен в Москву на самолете главы Совбеза РФ Патрушева: СМИ Аргентины

По делу о попытке отправить дипломатической почтой из Аргентины в Россию 400 килограммов кокаина объявлен в розыск россиянин, живущий в Берлине и называемый «мистером К» в публикации аргентинского издания La Nation. Оно публикует несколько фотографий «мистера К» с заретушированным лицом, сделанных, по всей видимости, во время оперативного наблюдения за ним. По данным британского издания Telegraph, Россия объявила «мистера К» в розыск через Интерпол.

Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором фигурируют российские дипломаты, стало известно 22 февраля. Расследование началось еще в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил полицейским, что на территории школы при посольстве обнаружены 12 подозрительных сумок, помеченных как отправляемые дипломатической почтой, отмечается в публикации «Медиазоны».

Детали дальнейшей операции рассказала на пресс-конференции министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Коронелли предоставил аргентинским агентам ключ от задней двери школы, чтобы те смогли проверить содержимое сумок. В них было обнаружено 389 килограммов кокаина. Его стоимость в России могла достигать примерно 50 миллионов евро.

Упаковки с наркотиком были в течение часа заменены на пакеты с мукой, а в сами сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить, кому предназначалась поставка. В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой.

В том же месяце секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев приехал в Аргентину, официально – чтобы представить Россию на инаугурации президента Маурисио Макри. Telegraph пишет, что у Патрушева была и секретная миссия – он занимался операцией по сопровождению сумок с мукой в Россию. План наркоторговцев-дипломатов предполагал, что наркотики в Россию доставят именно самолетом Патрушева.

После этого были задержаны шесть человек. Издание Clarin публикует имена пятерых, в России задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине были задержаны Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке).

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в пятницу, 23 февраля, заявила, что речи об отправке кокаина или муки дипломатической почтой не было. Она утверждает, что кокаин готовил к отправке «сотрудник технического состава», у которого не было дипломатического паспорта и права на формирование дипломатической почты.