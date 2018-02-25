Командующий войск США: Россия «чудовищно преувеличивает» численность боевиков ИГИЛ в Афганистане

Голос Америки. Соединенные Штаты призвали Россию и Иран поддержать власти в Кабуле, а не «Талибан» для того, чтобы помочь нанести поражение «Исламскому государству» в Афганистане. Вашингтон опроверг заявления Москвы о том, что в этой центрально-азиатской стране действуют тысячи террористов «ИГ». Командующий группировкой американских войск в Афганистане генерал Джон Николсон сообщил об этом в субботу, отвечая на обвинения России, заявившей, что США намеренно занижают численность боевиков «ИГ» в стране.

«Цифры боевиков «ИГ», которые называет Россия, чудовищно преувеличены, — сказал он в ходе пресс-конференции в афганской столице. – На самом деле их около 1500».

Генерал заявил, что боевики действуют в некоторых районах восточных провинций Кандагар и Кунар и удерживают небольшую территорию в провинции Джоузан.

Николсон также сообщил, что афганские силы при поддержке американских контртеррористических подразделений и авиации действуют во всех этих районах.

«Мы уменьшили их численность вдвое в последние два года, — объяснил генерал. – Мы уничтожили их амиров (командиров), уменьшили контролируемую ими территорию, и, повторю, выдавили боевиков из некоторых районов».

Выступая в Москве, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что к тысячам боевиков «ИГ», действующим на севере и востоке Афганистана, присоединились террористы, бежавшие из Ирака и Сирии.

Официальные лица в Пакистане и Иране также заявили о своей обеспокоенности тем, что они назвали «быстрым распространением “ИГ”» в Афганистане. Пакистанские власти сообщили об увеличении числа террористических атак с афганской стороны.

Николсон признал, что в Афганистане действуют иностранные боевики «ИГ», но заметил, что их количество «очень мало», добавив, что «мы не видели перемещение иностранных боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан».

Американский генерал сообщил, что «в течении некоторого времени» афганские отделения «ИГ» получали финансовую поддержку и «указания» из Сирии и Ирака. Но эта поддержка прекратилась после того, как силы коалиции нанесли поражение «Исламскому государству» в этих странах.

Выступая ранее на этой неделе в Москве, Лавров вновь заявил, что неопознанные вертолеты, скорее всего тем или иным образом связанные с НАТО, совершали полеты в районы, где базируются боевики, и пока никто не объяснил, почему происходили эти полеты.

Власти и представители военного ведомства Ирана недавно также обвинили США в тайной поддержке «ИГ» в Афганистане.

В свою очередь, американские и афганские официальные лица обвинили Москву, Тегеран и Исламабад в оказании военной поддержки движению «Талибан». Пакистанские официальные лица отрицают какие-либо связи с боевиками, в то время, как Россия и Иран заявляют, что поддерживают контакты с «Талибаном», пытаясь вовлечь движение в мирные переговоры.

Американские официальные лица с недоверием относятся к этим заявлениям, считая, что Россия пытается помешать усилиям международной коалиции обеспечить безопасность и стабильность в Афганистане.

Считается, что в России и Иране рассматривают «Талибан», как силу, способную заблокировать растущее влияние «ИГ» в стране.

Генерал Николсон опроверг эти заявления, как «надуманные», заявив, что при поддержке США афганские силы эффективно борются с «ИГ».

Глава объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти, посетивший Афганистан, также призвал Россию, Иран и другие страны региона, объединить усилия с международной коалицией ради обеспечения стабильности в Афганистане.

«Мы попросим их работать с нами, а не подерживать «Талибан» или любые другие повстанческие силы, которые действуют здесь», — сказал Скапаротти.

Фото — Голос Америки