Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии сроком на 30 дней

Совет Безопасности ООН в субботу 24 февраля принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи, передает Deutsche Welle.

«За — 15 голосов. Таким образом, резолюция принимается единогласно», — указал председательствующий в СБ ООН в феврале постпред Кувейта Мансур Аль-Отейби.

Члены СБ пытались согласовать документ в пятницу, однако им не сразу удалось разрешить все спорные вопросы из-за ряда возражений со стороны России.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Режим тишины не распространяется на военные операции в отношении «Исламского государства», «Аль-Каиды» и «Фронта ан-Нусры».

Фото — Deutsche Welle