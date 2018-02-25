Фильм «Довлатов» получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале

Фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил в рамках Берлинале приз газеты Berliner Morgenpost, который вручается по итогам голосования читателей издания. Об этом передает Deutsche Welle.

Действие в картине происходит в ноябре 1971 года в Ленинграде. Режиссер рассказывает о жизни писателя Сергея Довлатова, произведения которого советские журналы отказываются публиковать. «Довлатов» также вошел в основную программу фестиваля и претендует на его главный приз, «Золотого медведя». Победители основного конкурса будут объявлены уже вечером 24 февраля.

68-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. В основном конкурсе показывают в этом году 24 фильма из разных стран. 19 из них претендуют на главные награды фестиваля: «Золотой медведь», присуждаемый за лучший фильм главной конкурсной программы и ряд «Серебряных медведей», вручаемых в определенных дисциплинах.

Фото — РБК