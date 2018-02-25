Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:58 | Февраль 25 2018
18:58 | Февраль 25 2018

Армения и Грузия намерены совместно преодолевать вызовы в вопросах обеспечения безопасности

Армения и Грузия намерены совместно преодолевать вызовы в вопросах обеспечения безопасности

Президент Армении Серж Саргсян принял в субботу вице-премьера Грузии, министра внутренних дел Гиоргия Гахарию, сообщает Новости-Армения со ссылкой на пресс-службу Президента Армении.

Поприветствовав гостя, Саргсян поздравил его в связи с назначением вице-премьером и главой МВД Грузии и отметил, что с теплотой вспоминает его прошлый визит летом прошлого года, когда он посетил Ереван в должности министра экономики и стабильного развития Грузии, в ходе которого обсуждались армяно-грузинские торгово-экономические отношения.

Президент с особой теплотой вспомнил также свой официальный визит в Грузию в конце прошлого года, а также встречи с высшим руководством страны и с Католикосом Всея Грузии.

В этом контексте глава государства придал большую важность частым визитам в деле укрепления двусторонних отношений и выразил надежду на то, что визит Гахарии в Армению станет новым стимулом для углубления сотрудничества между правоохранительными органами Армении и Грузии.

Собеседники придали важность партнерству в этой сфере, а также обеспечению безопасности и стабильности в двух дружественных странах с точки зрения достижения прогресса в экономической, гуманитарной и других отраслях.

Гахария представил президенту Армении договоренности по углублению сотрудничества, достигнутые в ходе встречи с начальником Полиции Армении, которые, по его словам, касаются также приграничных районов, где также существуют особые вызовы.

По убеждению министра, совместными усилиями будет легче противостоять этим вызовам.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Официальные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда