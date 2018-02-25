Армения и Грузия намерены совместно преодолевать вызовы в вопросах обеспечения безопасности

Президент Армении Серж Саргсян принял в субботу вице-премьера Грузии, министра внутренних дел Гиоргия Гахарию, сообщает Новости-Армения со ссылкой на пресс-службу Президента Армении.

Поприветствовав гостя, Саргсян поздравил его в связи с назначением вице-премьером и главой МВД Грузии и отметил, что с теплотой вспоминает его прошлый визит летом прошлого года, когда он посетил Ереван в должности министра экономики и стабильного развития Грузии, в ходе которого обсуждались армяно-грузинские торгово-экономические отношения.

Президент с особой теплотой вспомнил также свой официальный визит в Грузию в конце прошлого года, а также встречи с высшим руководством страны и с Католикосом Всея Грузии.

В этом контексте глава государства придал большую важность частым визитам в деле укрепления двусторонних отношений и выразил надежду на то, что визит Гахарии в Армению станет новым стимулом для углубления сотрудничества между правоохранительными органами Армении и Грузии.

Собеседники придали важность партнерству в этой сфере, а также обеспечению безопасности и стабильности в двух дружественных странах с точки зрения достижения прогресса в экономической, гуманитарной и других отраслях.

Гахария представил президенту Армении договоренности по углублению сотрудничества, достигнутые в ходе встречи с начальником Полиции Армении, которые, по его словам, касаются также приграничных районов, где также существуют особые вызовы.

По убеждению министра, совместными усилиями будет легче противостоять этим вызовам.