МИД Нидерландов считает бессмысленным обсуждать реакцию Турции

Реакция властей Турции на принятие нижней палатой парламента Нидерландов 2 резолюций по Геноциду армян в Османской империи 1915 года была предсказуемой. Об этом заявила и.о. главы МИД Нидерландов Сигрид Кааг, передает Panorama.am со ссылкой на издание De Gooi — en Emenlander,

Смысла обсуждать вопрос при этом Сигрид Кааг не видит. «Не стоит реагировать на реакции, которые последовали на реакцию», – заявила Кааг.

Напомним, нижняя палата парламента Нидерландов – Палата представителей (Tweede Kamer) – 22 февраля большинством голосов приняла 2 резолюции по Геноциду армян. Инициативы представил на рассмотрение Нижней палаты парламента депутат от партии «Христианский союз» (ChristenUnie) Джоэль Фордевинд (Joel Voordewind). Одна из резолюций в более конкретных формулировках подтверждает решение парламента о признании Геноцида армян от 2004 года. Вторая резолюция призывает министра или госсекретаря посетить Армению в апреле и принять участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян. Депутаты нижней палаты утвердили инициативы практически единодушно: 142 голоса против трех.

«Мы высоко ценим обсуждения, состоявшиеся сегодня в парламенте дружественных Нидерландов, а также принятые в их результате решения, которые безоговорочно подтверждают признание еще в 2004-м году Геноцида армян. Этим шагом парламент Нидерландов вновь подтвердил свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также благородному делу предотвращения геноцидов и преступлений против человечества», – заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян после принятия резолюций.

Между тем, МИД Турции решительно осудил решение нижней палаты парламента Нидерландов признать события 1915 года геноцидом.