Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:59 | Февраль 25 2018
13:59 | Февраль 25 2018

МИД Нидерландов считает бессмысленным обсуждать реакцию Турции

МИД Нидерландов считает бессмысленным обсуждать реакцию Турции

Реакция властей Турции на принятие нижней палатой парламента Нидерландов 2 резолюций по Геноциду армян  в Османской империи 1915 года была предсказуемой. Об этом заявила  и.о. главы МИД Нидерландов Сигрид Кааг, передает Panorama.am со ссылкой на издание De Gooi — en Emenlander,

Смысла обсуждать вопрос при этом Сигрид Кааг не видит. «Не стоит реагировать на реакции, которые последовали на реакцию», – заявила Кааг.

Напомним, нижняя палата парламента Нидерландов – Палата представителей (Tweede Kamer) – 22 февраля большинством голосов приняла 2 резолюции по Геноциду армян. Инициативы представил на рассмотрение Нижней палаты  парламента депутат от партии «Христианский союз» (ChristenUnie) Джоэль Фордевинд (Joel Voordewind). Одна из резолюций в более конкретных формулировках подтверждает решение парламента о признании Геноцида армян от 2004 года. Вторая резолюция призывает министра или госсекретаря посетить Армению в апреле и принять участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян. Депутаты нижней палаты утвердили инициативы практически единодушно: 142 голоса против трех.

«Мы высоко ценим обсуждения, состоявшиеся сегодня в парламенте дружественных Нидерландов, а также принятые в их результате решения, которые безоговорочно подтверждают признание еще в 2004-м году Геноцида армян. Этим шагом парламент Нидерландов вновь подтвердил свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также благородному делу предотвращения геноцидов и преступлений против человечества», – заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян после принятия резолюций.

Между тем, МИД Турции решительно осудил  решение нижней палаты парламента Нидерландов признать события 1915 года геноцидом.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Европа

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда