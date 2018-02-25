Серж Саргсян принял участие в юбилейном вечере 80-летия кинорежиссера Артавазда Пелешяна

Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян 24 февраля вечером в Национальном Академическом театре оперы и балета имени Ал.Спендиаряна присутствовали на юбилейном вечере, посвящённом 80-летию народного артиста РА, кинорежиссёра Артавазда Пелешяна.

За значительный вклад в дело развития киноискусства и многолетнюю преданность, а также за достойное представление армянкой культуры в мире Президент Республики наградил кинорежиссёра Артавазда Пелешяна Орденом Почёта. Президент Саргсян ещё раз поздравил знаменитого кинорежиссёра с юбилеем.

«Дорогой маэстро, таланты рождаются в трудностях, и также не бывает простым пройденый ими путь, но таланты также в том талантливы, что могут преодолеть трудности, могут преодолеть яростное противостояние, очень часто противостояние деятелей искусства и, казалось бы, родных людей.

Вы счастливый человек, Вы смогли десятилетиями служить любимому Вами делу, тем самым – армянскому народу, то есть – Армении. И та всенародная любовь к Вам происходит также от того, что Вы подарили нашему народу многие моменты гордости. Я очень хорошо себя чувствую, когда в рамках кинофестиваля «Золотой абрикос» во время нашего ужина наши молодые люди подходили к маэстро, хотели с ним сфотографироваться, несмотря на то обстоятельство, что там присутствовали также другие всемирно известные деятели. Это, маэстро, уже другой подход, это уже иная плоскость.

Мы от Вас просим только одного – продолжайте служить нашему народу, потому что нет более великого дела, и, прошу, передайте Ваш опыт нашей молодёжи, мы в этом нуждаемся», — сказал в своём поздравительном слове Президент Республики.

Маэстро Пелешян выразил благодарность организаторам юбилейного мероприятия, его участникам и всем ценящим его искусство людям за чествование и слова оценки. Известный кинорежиссёр также выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну за присуждение ему высокой государственной награды.

«Многоуважаемый Президент Серж Саргсян, мы знаем, что наша страна долгое время находится в военном положении. В этих условиях Вы находите время поддерживать деятелей искусства и помогать им. В их числе также и я. Глубокая благодарность Вам за всё это. Многоуважаемый господин Президент, как хорошо, что Вы есть. Пусть все силы мира будут Вашими», — в ответном слове высказал свои добрые пожелания маэстро.

Пресс-служба Президента Армении