Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в селе Аруч марза Арагацотн: фото

В результате мер, принятых в рамках расследуемого в следственном управлении СК по марзу Котайк уголовного дела, обнаружено и конфисковано оружие и боеприпасы. Как передает агентство Новости-Армения со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении, 2-го ноября 2017 года в полицию от гражданина поступил сигнал о том, что в автомобиле черного цвета марки Lexus, отправляющемся из Абовяна в Спитак есть оружие.

По данному факту 24-го ноября было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Армении. Был разработан следственный план, предприняты масштабные следственные и оперативно-розыскные действия для проверки обстоятельств инцидента, был допрошен ряд лиц.

В результате была выяснена личность владельца автомобиля, получены данные о лицах, перевозивших оружие в автомобиле – это отец и сын, прописанные в марзе Арагацотн.

В сообщении отмечается, что 24-го февраля в установленном законом порядке был проведен обыск в доме, где проживает отец – в селе Аруч марза Арагацотн. В результате, в комнате-тайнике в полуподвальном этаже было обнаружено и конфисковано оружие и боеприпасы.

В частности, среди найденного – дробь от охотничьего ружья; патроны различных калибров, в том числе, бронебойно-зажигательные и трассирующие патроны; смесь пороха типа «Сокол» в таре; три сумки от автомата; устройство для наблюдения, видеооборудование для прицела оператора бронемашины; крепление пулемета; прицел типа ПК; тавот в таре объемом в 800 гр; стрелы от арбалета; самодельное устройство для сигнальной ракеты; магазин от ручного пулемета; самодельный приклад от 32-миллиметрового охотничьего ружья и дуло; затвор ружья типа «Карабин»; магазины и патроны автомата типа «АКМ»; штык-нож от автомата; четыре глушителя от автомата; пистолет марки «Наган»; затвор снайперской винтовки марки «Драгунов»; затвор автомата «АКМ»; осколочные гранаты марки «Ф1»; гранаты марок «ПГД5», «ПГ45», «ПКГ3», несколько наполнителей взрывчатых веществ, электродетонатор; маска и другие виды боеприпасов.

Оружие и боеприпасы были упакованы и опечатаны.

В тот же день было принято решение о возбуждении нового уголовного дела по материалам прежнего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Один человек задержан. Следствие продолжается.