Пробуждение случилось, и мечта станет реальностью

Нам необходимы внутренние победы – во имя Армении и Арцаха

Милитаристским заявлениям Алиева и традиционно «сбалансированной» позиции международного сообщества дали достойный ответ из Арцаха, где, в отличие от властей Армении, должным образом отметили 30-летие Карабахского движения.

30 лет назад я была школьницей, но родители часто брали меня с собой на митинги. Конечно же, я тогда не очень понимала смысл политических требований Всенародного движения, однако четко помню ряд других важных деталей – лозунги «Карабах – наш!», «Миацум!» (Воссоединение!) и «Борьба до конца!», светлую и теплую атмосферу, царящую на митингах и во всем Ереване, а дома у нас – до полуночи горячие дебаты с гостями, шум, мешавший уснуть: они в обязательном порядке слушали новостной выпуск «Голоса Америки» (я отчетливо не помню, в каком именно году все началось, но в моей голове до сих пор остались имена всех ведущих, их голоса и даже музыкальные заставки).

Еще тогда, в моем представлении, для Армении и Карабаха происходили важные события, в которых участвовал весь армянский народ, но власти того времени не принимали требования народа, поэтому и стали посмешищем в его глазах. Например, насмешливое отношение со стороны пожилых людей я замечала по отношению к Михаилу Горбачеву: его и его ломаный русский я помню прекрасно.

Помню «парней Движения» — членов комитета Карабах и других ораторов, которым народ доверял и безоговорочно принимал, отчетливо помню их речи, сопровождающиеся бурными аплодисментами, и, не осознавая, какие важные темы они поднимают в своих выступлениях, я тоже их любила, так же, как и мои родители, как и все.

Спустя годы я уже знала, что моя семья, наши родственники, друзья и знакомые – мы все, участвовали в Общенациональном движении, мы начинали национально-освободительную борьбу за Карабах, и это был настоящий, классический пример мирной революции. Уже в годы Карабахской войны, когда я уже понимала чуточку больше, чем в 1988-м и в начале 90-х, я видела, что для Армении и Карабаха настали тяжелые времена, но в нашем окружении не было людей, которые были бы в обиде на свою Родину, людей, которые готовы были покинуть Родину любой ценой, людей, которые нас – «дурачков» учили бы уму-разуму: недостатка в таких людях сегодня не чувствуется.

Сейчас я понимаю: если бы не было военных и дипломатических успехов, зафиксированных до 1994 года, возможно, не было бы Республики Армения, не было бы де-факто независимого Арцаха. Сегодня все знают, что Армения является единственным гарантом безопасности Арцаха, так что в вопросе друзей и врагов ничего не изменилось.

Сегодня у нас есть самое главное – независимая Армения и де-факто независимых Арцах, то есть мы находимся на пути к осуществлению мечты. Но у нас все еще есть мечта построить крепкую, современную, руководствующуюся общечеловеческими ценностями, развитую Армению, которая, казалось бы, должна была стать реальностью вскоре после 1991 года. Мы победили на поле боя – внешнего врага, в 1994-м году мы навязали противнику перемирие и…

А как мы на протяжении трех десятилетий использовали возможность построить крепкую, сильную и развитую Армению? С уверенностью можно сказать, что каждый может указать от одной до ста проблем и упущенных возможностей.

Однако, самое главное, на мой взгляд, это осознание того, что победы, связанные с независимостью Армении, войной и освобождением Арцаха можно считать растраченными, если потерять Арцах. Арцах может удержать сильная Армения и уверенный в себе гражданин Республики Армения, а для того чтобы иметь уверенного в себе гражданина необходимы внутренние победы – во имя Армении и Арцаха, во имя граждан Армении и Арцаха.

Карабахское движение было борьбой за национальное достоинство, следовательно, мы должны с достоинством довести ее до конца.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

22.02.2018г