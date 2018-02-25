Инициатива «Аврора» вышла на мировой уровень

Благодаря усилиям Гуманитарной инициативы «Аврора» концепция и программа «Авроры» стали глобальными.

«Созданная три года назад Гуманитарная инициатива «Аврора» опирается на накопленный армянами опыт, создавая глобальное движение, цель которого – вдохновить каждого из нас защищать человечество и спасать жизни. Мы с большим удовлетворением наблюдаем за тем, как героев «Авроры» принимают по всему миру. Их влияние на гуманитарное сообщество, а также на учащихся, студентов и представителей СМИ очевидно», – отметил соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян накануне проведения вторых Диалогов «Аврора» за пределами Армении.

Диалоги «Аврора», организованные совместно с Национальным мемориалом и музеем 11 сентября, пройдут в Нью-Йорке 1 марта, всего спустя три месяца после завершения успешной программы Диалогов «Аврора» в Берлине (тогда партнером выступил Фонд имени Роберта Боша). Это сотрудничество в очередной раз демонстрирует, как Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, воплощает свое видение благодарности в действии.

Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», пояснил: «У нынешнего поколения армян и у тех, кто придет после нас, есть возможность на деле выразить свою признательность, меняя жизни людей к лучшему. Не воспользоваться этим шансом отплатить добром за добро значило бы проявить чудовищную неблагодарность».

В декабре 2017 года лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс и трое финалистов премии приняли участие в Диалогах «Аврора» в Берлине. Госпожа Баранкитс, лауреат премии «Аврора» – 2017 доктор Том Катена и трое финалистов премии заявлены также среди спикеров мартовской программы в Нью-Йорке. После этого Диалоги «Аврора» продолжат шествие по миру: мероприятия пройдут в Москве, Лондоне, Буэнос-Айресе, Лос-Анжелесе, Бейруте и других городах международного значения.

“«В течение первых двух лет мы всячески старались вывести деятельность «Авроры» на мировой уровень“, – заявил господин Варданян. – «Мы привлекали лидеров и выдающихся деятелей со всего мира в Отборочную комиссию премии «Аврора», мы приглашали их на церемонии вручения премии, соединившие в себе важнейшие общечеловеческие ценности и армянское наследие, мы предлагали им принять участие в обсуждении насущных проблем, от решения которых зависит будущее всего человечества. Сейчас, на третьем году существования инициативы, программы «Авроры» охватывают почти все континенты, а церемония вручения премии пройдет в совершенно особом, полном символизма месте, и будет в полной мере отражать это глобальное присутствие».

«Аврора» меняет мир в первую очередь благодаря деятельности обладателей премии «Аврора». Каждый лауреат получает 100 000 и возможность продолжить благотворительную эстафету, разделив награду в размере 1 млн долларов между организациями, чьи цели ему близки. За последние два года 6 организаций в 14 странах поддержали тысячи людей в тяжелой ситуации, в том числе женщин и детей. Вот что сказала лауреат премии «Аврора» – 2016 Маргерит Баранкитс о том, как премия «Аврора» помогает нуждающимся от Бразилии до Бурунди: «Дети в Латинской Америке и Африке знают, что армяне дарят им надежду на новую жизнь».

Международный охват инициативы подтверждается и Гуманитарным индексом «Аврора», результаты которого демонстрируют, что все больше людей в десятках городов по всей планете узнают об «Авроре» и ее миссии. За последние три года на премию «Аврора» было номинировано более 1500 кандидатов. Заявки присылали из 125 стран, что также дает представление о глобальном масштабе проекта.

Помимо награды премии «Аврора», Гуманитарная инициатива «Аврора» выделяет стипендии на получение образования в United World Colleges 24 студентам из девяти стран и на обучение в Американском университете в Армении 10 студентам из четырех стран. Эти молодые люди будут верны ценностям «Авроры» всю жизнь.

Неустанная деятельность по превращению Армении в активного участника глобального диалога приносит свои плоды. Распространение послания «Авроры» по всему миру внушает удовлетворенность полученными результатами и одновременно служит показателем успеха.

Источник — AuroraPrize.com