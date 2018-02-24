«Вас не арестовываю, потому что вы брат Вазгена Саргсяна»: передал начальник ССС Араму Саргсяну в 2008г

«5-го марта против меня было выдвинуто обвинение по всем смертным грехам – государственный переворот и прочее. После этого меня вызвали на допрос. Что творилось в то время в прокуратуре, не хочу вспоминать, штамповали дела, меня, как бывшего премьер-министра, допрашивали вне очереди, делали это доброе дело, остальных заставляли столько ждать, пока не дыхание не перехватит. После допросов ко мне подошел начальник ССС, который очень вежливо сказал, что ему надо кое-что вам сообщить. Он сказал: попросили, чтобы передать вам, что вас не арестовываю, потому что вы брат Вазгена Саргсяна, но если это повторится, учитывать это больше не будут. Таковы были следственные действия», – вчера рассказал во время вчерашних парламентских слушаний в связи с событиями 1-2 марта председатель партии «Республика» Арам Саргсян. Он отметил, что его друзей арестовали по этим самым статьям.

Арам Саргсян сказал, что и он на самом прекрасном армянском языке посоветовал сообщить тому, кто передал это, что именно такой образ действий следствия ведет к тому, что есть эмиграция, и люди покидают эту страну.

Он сказал, что юриспруденция это красноречие, но не трюкачество, нельзя первое марта так отрывать от политики и превращать в хулиганский поступок: «Для меня вопрос вопросов заключается в следующем: кто дал первого числа приказ о разгоне демонстрантов?». Он сказал, что если бы все оставили как есть еще одну неделю, то люди разошлись бы, и проблема разрешилась бы сама по себе. И поэтому вопрос – почему так поступили?