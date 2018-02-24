Давид Шахназарян впервые рассказал, что сделал тренер «Арарата» Аркадий Андреасян для Карабахского движения

«Карабахское движение началось с того, что армянский народ, извините, молил о справедливости… Потом начал требовать справедливости, которая установилась его же руками. Государственность Республики Армении и защита Арцаха – таковы были задачи движения. Наше движение отличалось от всех движений в СССР высоким политическим уровнем», – отметил вчера на организованном «Форумом свободных студентов» мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского движения посол по особым поручениям президента Армении в 1992-95 гг., руководитель СНБ Армении в 1994-95 гг. Давид Шахназарян.

Он рассказал об одном случае, подчеркнув, что говорит об этом впервые. В 1989 году, когда некоторые участники Карабахского движения находилась в тюрьмах Москвы, в Ереване проходили многолюдные митинги с требованием их освобождения. «В то время должен был состояться футбольный матч между нашим «Араратом» и тбилисским «Динамо». Российское телевидение за два дня до игры заявило, что игра состоится не в Ереване. Москва представила дело так, словно ситуация в Ереване настолько неуправляемая… Тогда как ничего подобного не было, мы поддерживали связь с властями», – рассказал Давид Шахназарян.

Затем он продолжил, рассказав, что встретился с тренером «Арарата» Аркадием Андреасяном: «Мы долго беседовали, и Аркадий Андреасян ничего не ответил. Он взял трубку и позвонил одному из высокопоставленных должностных лиц ЦК Компартии и сказал: мы никуда не поедем, игра должна состояться в Ереване. Спустя несколько часов по телевидению объявили, что «Арарат» уже выехал, если не ошибаюсь, в Гагру… Но потом все же сообщили, что игра состоится в Ереване. Стадион «Раздан», наверное, очень давно не был так переполнен».

По словам Шахназаряна, поступок Андреасяна был героическим поступком и важным для Армении.

Член Комитета «Карабах», участник движения, историк Алексан Акобян посоветовал участвующим в обсуждении студентам: «Расчетливость вещь обманчивая. Не будьте такими, а то проиграете. Будьте идеалистами, оптимистами и романтиками. Успех комитета «Карабах» заключается и в этом».