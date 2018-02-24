Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 21:24 | Февраль 24 2018
21:24 | Февраль 24 2018

Давид Шахназарян впервые рассказал, что сделал тренер «Арарата» Аркадий Андреасян для Карабахского движения

Давид Шахназарян впервые рассказал, что сделал тренер «Арарата» Аркадий Андреасян для Карабахского движения

«Карабахское движение началось с того, что армянский народ, извините, молил о справедливости… Потом начал требовать справедливости, которая установилась его же руками. Государственность Республики Армении и защита Арцаха – таковы были задачи движения. Наше движение отличалось от всех движений в СССР высоким политическим уровнем», – отметил вчера на организованном «Форумом свободных студентов» мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского движения посол по особым поручениям президента Армении в 1992-95 гг., руководитель СНБ Армении в 1994-95 гг. Давид Шахназарян.

Он рассказал об одном случае, подчеркнув, что говорит об этом впервые. В 1989 году, когда некоторые участники Карабахского движения находилась в тюрьмах Москвы, в Ереване проходили многолюдные митинги с требованием их освобождения. «В то время должен был состояться футбольный матч между нашим «Араратом» и тбилисским «Динамо». Российское телевидение за два дня до игры заявило, что игра состоится не в Ереване. Москва представила дело так, словно ситуация в Ереване настолько неуправляемая… Тогда как ничего подобного не было, мы поддерживали связь с властями», – рассказал Давид Шахназарян.

Затем он продолжил, рассказав, что встретился с тренером «Арарата» Аркадием Андреасяном: «Мы долго беседовали, и Аркадий Андреасян ничего не ответил. Он взял трубку и позвонил одному из высокопоставленных должностных лиц ЦК Компартии и сказал: мы никуда не поедем, игра должна состояться в Ереване. Спустя несколько часов по телевидению объявили, что «Арарат» уже выехал, если не ошибаюсь, в Гагру… Но потом все же сообщили, что игра состоится в Ереване. Стадион «Раздан», наверное, очень давно не был так переполнен».

По словам Шахназаряна, поступок Андреасяна был героическим поступком и важным для Армении.

Член Комитета «Карабах», участник движения, историк Алексан Акобян посоветовал участвующим в обсуждении студентам: «Расчетливость вещь обманчивая. Не будьте такими, а то проиграете. Будьте идеалистами, оптимистами и романтиками. Успех комитета «Карабах» заключается и в этом».

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Рубрики: Общество, Политика

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