Россия: что будет после Путина — Les Echos

Инопресса.Ру. Владимир Путин, итог деятельности которого на посту главы России полон контрастов, должен быть переизбран на новый срок. Сумеют ли его преемники шесть лет спустя все устроить лучше, чем он? Не факт, пишет на страницах Les Echos один из ведущих мировых экспертов в сфере энергетики, глава компании Russian Technology Foundation Доминик Фаш.

Символ «черного лебедя», который ввел философ Дэвид Юм для иллюстрации понятия непредсказуемости и который впоследствии популяризировал экономист и трейдер Нассим Талеб в своем труде о кризисе 2008 года, накладывает отпечаток на русское воображение, выходя далеко за рамки балета Чайковского и его двойственности между белым и черным лебедем, борьбой добра и зла. Начало российской президентской избирательной кампании окружено смутной неуверенностью, хотя никто не строит иллюзий по поводу конечного результата, отмечает автор статьи.

«Ксения Собчак, новая личность в российской политике, заявляет, что Владимир Путин уже избран и что она бьется за следующий «раунд». Сказать по правде, если серьезно задуматься над сложившейся ситуацией, становится ясно, что Путин уже принадлежит истории. Цикл завершается, и важным вопросом становится следующая серия, ее развертывание и ее актеры», — полагает Фаш.

Уже не в первый раз Россия запутывается в своей собственной истории, а окончание цикла или поворотные моменты дают повод к возникновению фарсов — трагических, невероятных и неправдоподобных. Таковы восстание декабристов, Смутное время, большевики, якобы оказавшиеся в большинстве, а на самом деле — в меньшинстве, уход Берии, ликвидированного украдкой после смерти Сталина, или развал СССР, признанный величайшей исторической катастрофой самим Путиным, напоминает автор.

Столько нежданных «черных лебедей», расстраивающих планы лучших умов и подтверждающих исполненное народной мудрости высказывание российского политического руководителя Виктора Черномырдина (1938-2010): «Хотели как лучше, а получилось как всегда!» Словно к судьбе России приклеено некое историческое невезение, говорится в статье.

«Еще не пришло время подводить итог президентства Путина. Историки сделают это в нужное время и на свежую голову. Оно полно контрастов: Россия, несомненно, вновь обрела свою самоуверенность в сообществе наций — и многие россияне верят в это, ее ВВП достиг высшей точки, занимая позицию между Италией и Индонезией, что довольно далеко от трех гигантов: США, Китая и Европы. Несколько дипломатических успехов были отброшены назад вездесущим «газпромовским» порядком и мелкими трещинами, возникшими из-за взятия заложников в московском театре в 2002 году, в Беслане в 2004-м, во время трагедии с подлодкой «Курск» (2000), и почти стерты блефом в Крыму», — пишет Фаш.

«Если задуматься над вопросом об этих российских исключениях и о том, почему всегда возможен уход в сторону от самого приглаженного сценария: становится очень сложно заставить сосуществовать высокую мораль с постоянно возникающей реальностью структурной коррупции, пропитывающей все общество, в том числе и в особенности — элиты. Из этих двойных постулатов, не поддающихся дисциплине, могут внезапно возникнуть судьбоносные и труднопреодолимые ситуации, не предусмотренные даже в самых смелых сценариях. Все возможно, но не дай бог! Россия — как «Лебединое озеро». Никогда не знаешь ни истинного конца истории, ни кто победит, белый или черный лебедь», — заключает Фаш.

Фото — Les Echos