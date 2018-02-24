ЕС призвал Турцию немедленно прекратить незаконные действия против Греции и Кипра

ЕС призвал Турцию немедленно прекратить незаконные действия по блокированию поисков газа у берегов Кипра. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск после неформального саммита ЕС, передает Европейская правда.

Он назвал последние действия Турции «незаконными нарушениями».

«От имени всех лидеров ЕС я хотел бы выразить нашу солидарность с Кипром и Грецией и призвать Турцию немедленно прекратить эти действия», — заявил Туск.

Он напомнил, что ЕС последовательно поддерживает суверенное право Кипра на разведку и использование своих природных ресурсов согласно с законами ЕС и международным правом.

«Действия Турции противоречат идее добрососедских отношений и нормализации отношений с государствами-членами», — отметил Туск.

Напомним, в пятницу турецкие военные корабли устроили преследование разведывательного судна итальянской нефтегазовой компании ENI в эксклюзивной экономической зоне Кипра и угрожали потопить его.

Как известно, турецкие военные корабли несколько недель блокируют в Средиземном море буровую установку итальянской энергетической компании ENI, которая должна была начать работы по поиску газа у берегов Кипра.

В Анкаре заявляют, что поиск газа ограничивает права турок-киприотов по ресурсов острова.