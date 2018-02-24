Главы США стран Балтии встретятся в Вашингтоне и отметят 100-летие независимости Литвы, Латвии и Эстонии

Голос Америки. Президент Дональд Трамп примет в Белом доме глав стран Балтии. Как сообщила пресс-служба администрации США, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы — Даля Грибаускайте и Латвии — Раймондс Вейонис 3 апреля 2018 года проведут в Вашингтоне переговоры с президентом США, официально открыв саммит США-Балтия.

«Президент и главы государств Балтии отметят 100-летие независимости Эстонии, Латвии и Литвы, дав старт еще одному столетию крепких связей между Соединенными Штатами и тремя очень важными союзниками», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В администрации также сообщили, что главными темами саммита станут вопросы безопасности, укрепления деловых и культурных связей.

«В ходе визита также будут отмечены достижения стран Балтии с момента обретения независимости», — подчеркнули в Белом доме, упомянув «экономические успехи» и выполнение обязательств по финансированию членства в НАТО.

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