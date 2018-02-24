Отец убитого Самвела Арутюняна – прокуратуре: «За одну ночь мои волосы поседели, вы понимаете, я не узнал моего сына»

Во время организованных вчера фракцией «Елк» парламентских слушаний по событиям 1-2 марта 2008г депутат от РПА Маргарит Есаян, отметив, что в интернете после событий 1-го марта был распространен видеоматериал о том, что Самвел Арутюнян был застрелен, спросила у заместителя начальника Следственного управления по особо важным делам Генеральной прокуратуры РА Карена Бишаряна, может ли тот опровергнуть или подтвердить эту информацию? Бишарян ответил, что следственный орган не владеет информацией относительно получения им огнестрельного ранения, есть заключение судебно-медицинской экспертизы относительно ран, нанесенных тупыми, твердыми предметами.

В слушаниях участвовал также отец Самвела Арутюняна – Эдик Арутюнян. Он сказал, что то, что сын его был застрелен – факт: «Второго числа я вижу своего сына среди арестованных, зачитываются имена, фамилии 15 человек, кроме одного, которого называют и по отчеству, среди них есть Самвел Арутюнян. Второго числа вижу его среди арестованных, и на стене посольства поставлены бутылки и есть шесть человек, пятый – мой сын, я этот момент нигде не могу найти, что второго числа я видел его. А ССС всегда хотела объяснить, что он был… тупым предметом. Если тупым предметом, то откуда появилось это отверстие, если он не был застрелен? Когда группа по сбору фактов должна была приступить к делу о Самвеле Арутюняне, чтобы выяснить, был он застрелен или нет, она была распущена. Вы знаете, за что или как скончался мой сын, спустя 41 день? Предварительное следствие даже не поинтересовалось, даже не выяснило, а я знаю всю правду об этом… В больнице моего сына увезли на глазах матери, вернули уже полумертвым».

Карен Бишарян ответил, что если он знает правду и располагает информацией, пусть сообщит органу предварительного следствия. Карен Бишарян был в курсе, что Эдик Арутюнян представил также фотографию, где у стены, как он предполагает, стоит его сын, однако экспертиза выяснила, что изображение человека, в котором отец признал сына, на самом деле принадлежит другому, это не его сын.

Отец ответил, что он лично видел видеоматериал: «Естественно, что никто лучше меня не узнал бы моего сына. Мы это видели второго числа, четвертого числа я увидел его в больнице и за одну ночь мои волосы поседели, вы понимаете, я не узнал моего сына».

Пашинян попросил уточнить, где он видел этот видеоматериал? Арутюнян ответил, что показывали по телевидению, но после третьего марта 20 секунд этого материала были вырезаны, их больше нет.

В зале уточнили, что если первого числа в 10 часов раненый Самвел Арутюнян был доставлен в больницу, как его могли арестовать второго числа?

Эдик Арутюнян настаивал: «Есть видеоматериал, Самвел Арутюнян в 21.48 находился на конкретной территории, не могли раненого человека доставить в третью больницу за 10 минут. Есть кадры, которые зафиксировали, что в 21.48, есть даже в секундах, есть видео».

Бишарян посоветовал предоставить эти кадры.