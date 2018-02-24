Экс-генпрокурор Геворг Костанян поясняет, почему по делу «1-го Марта» «воз так и не сдвинулся с места»

Во время вчерашних парламентских слушаний, посвященных событиям 1-2 марта, бывший генеральный прокурор, депутат от РПА Геворг Костанян заверил, что введение чрезвычайного положения не было незаконным, так как в указе четко было сказано: в условиях отсутствия закона о чрезвычайном положении, президент предпринимает меры, исходя из ситуации, в связи с чем Андраник Кочарян делал заявление. Геворг Костанян сказал, предполагает ли сказанное участие войск в событиях 1 марта 2008г: «Конечно, нет. В разъяснении, данном группе по сбору фактов и комиссии Самвела Никояна четко говорится, что этот приказ касается перевода войск на казарменное положение, так как тогда на границе возникла напряженная ситуация, происходили инциденты».

После этих слов Костаняна в зале поднялся шум и прозвучали возражения. Костанян ответил: «Это все не на словах. Все записано. Все это надо всего лишь прочесть. Не надо заявлять, все записано. Когда человек не читает приказ и выступают с заявлениями об этом приказе, приходят к такому заключению».

Геворг Костанян, обратившись к родителям погибших, сказал, что когда находился на должности генерального прокурора, встречался с ними и обещал, что все сделает, чтобы воз сдвинулся с места: «Что это означает? Что все виновные будут раскрыты и будут привлечены к ответственности? Однозначно! Другого нельзя предположить, но в то же время я сам попросил, сказал тогда им: пойдите, дайте показания, потому что вы говорите очень важные вещи. И? Никто не идет, не сообщает эту информацию, не обсуждают».

Костанян сказал, что дело разделено на 10 частей, представители всех пострадавших могут ознакомиться с обстоятельствами дела, принять участие, указать, что такое-то действие незаконное.

Отец Гора Клояна, Саргис Клоян с места начал кричать, что ждал годами, когда его пригласит следователь. Дело положено в долгий ящик, кто сказал, что идет следствие?

Костанян ответил: «Вот посмотрите… Говорите, что сидя дома, ждали, что следователь пригласит вас. Следователь приглашает вас, когда есть что-то, что надо у вас уточнить. Вы имеете право каждый день идти и узнавать, что выяснено, что сделано, ничего не сделано, обратиться за его бездеятельность в суд. Я вас не обвиняю, а это результат вашего незнания, вам кажется, что вы должны сидеть дома и ждать, что произойдет дальше. Я не могу вместо вас реализовывать ваши права. Я могу ответить на все ваши вопросы. Одна просьба – пользуйтесь вашими правами, чтобы не складывалась такая ситуация».