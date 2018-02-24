Перечень почетных должностей Армена Саргсяна: «Грапарак»

Армен Саргсян занимает много почетных и руководящих должностей в ряде структур.

Он:

Президент Глобального совета по энергетической безопасности (WEFForum),

Вице-президент Института Восток-Запад (EWI),

Сопредседатель Комиссии по инициативе евроатлантической безопасности (президент по энергетической безопасности),

Основатель и председатель британо-армянской межпартийной парламентской группы,

Член Правления Глобального фонда лидерства (GLF)

Член правления Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета,

Член Совета по изучению публичной политики Харриса Чикагского университета,

Попечитель Фонда Джона Смита,

Член Совета Всемирного экономического альянса Глобального лидерства, почетный старший научный сотрудник Школы математических наук,

Почетный доктор Национальной академии наук Армении.

На рядового читателя этот словесный поток может оказать впечатление, особенно если человек не знает английского языка и не знает международных структур. Но сколь великое множество не составляли бы эти незнающие, и насколько бы не впечатлил их этот пиаровский шаг с распространением данного биографического списка, конечно же, в Армении живут тысячи, возможно, десятки тысяч людей, прекрасно знающих английский язык, международные порядки и структуры, и поэтому они не могли не заметить всю пустопорожность этих «почетных должностей». Причем, такую пустопорожность, что делать вид, что не замечаешь этого, и обойти молчанием, значит погрешить против журналистики и правды. Возможно, г-н Саргсян считает, что Бог не говорил – «Не извращайте». Возможно, это так, но от этого извращение не перестает быть грехом против истины.

Лусине ПЕТРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»