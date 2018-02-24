Прокуратура подтверждает: по делу «1-го Марта» допросили 5000 свидетелей – ничего значимого сказано не было

Вчера во время созванных ракцией «Елк» парламентских слушаний Аракел Семирджян спросил у заместителя начальника Следственного управления по особо важным делам Генеральной прокуратуры Армении Карена Бишаряна, был ли выявлен какой-либо вооруженный представитель оппозиции или демонстрант во время событий 1 марта 2008г? Он также спросил, было ли оружие у кого-либо из погибших? Если были снайперы, то их первой задачей была нейтрализация вооруженных людей. А если у жертв не было оружия, то чем тогда занимались снайперы?

Карен Бишарян ответил, что у них есть доказанный факт применения одним человеком автомата и имеется вступивший в силу судебный акт. Что касается снайперов, то он сказал, что дело находится на этапе следствия, и это первый случай, когда в парламенте данные предварительного следствия становятся предметом обсуждения, и поэтому он воздержится от публикации некоторых обстоятельств. На вопрос, был ли кто-либо из жертв вооружен, Бишарян так и не ответил, посчитав это тайной предварительного следствия. Никол Пашинян заметил, что это простые и очевидные вещи, почему представитель следствия не желает четко сказать, что никто из жертв не был вооружен.

Согласно Бишаряну, следствие изначально велось предельно быстро, но оно все еще не завершено, продолжается сбор доказательств, и потому, исходя из интересов предварительного следствия, некоторые данные не публикуются.

Семирджян поинтересовался также тем, что показания дали 5000 человек, неужели не было никаких ценных свидетельств, в том числе и со стороны полицейских? Карен Бишарян ответил, что при показаниях 5000 свидетелей такой вопрос вполне естественен, но ничего ценного выявлено не было: «Но это не значит, что мы не должны продолжать выяснять, проводить следствие, предпринимать меры, для выявления новых свидетелей или выяснения, есть ли свидетели, которые по каким-то причинам не сообщают информацию относительно обстоятельств дела».

Депутат РПА Маргарит Есаян спросила, использовал ли следственный орган информацию, собранную группой по сбору фактов? Карен Бишарян ответил, что заключения группы представили из себя версию относительно обстоятельств гибели двух человек. Были даны оценки, и следственному органу в действительности больше никакой информации, кроме этой, не передавалось. Эти версии были проверены и не были подтверждены.

Член группы по сбору фактов Андраник Кочарян коснулся секретного приказа 0038, который, согласно ему, является подтвержденной информацией, и она не была опровергнута. Карен Бишарян сказал, что на деле нет никакой информации, подтверждающей наличие этого приказа.