Армен Ашотян: «Не будем в данном случае смешивать досье грехов Турции с досье грехов Азербайджана»

Комиссия НС РА по внешним отношениям вчера единогласно одобрила текст заявления Парламента Армении в связи с 30-летием Сумгаитских преступлений.

Депутат фракции РПА Арташес Гегамян предложил внести уточнение в словосочетание «террористические группировки» и вместо него вписать название организации. Армен Ашотян высказался против упоминания каких-либо террористических группировок в этом заявлении.

Депутат фракции РПА Ширак Торосян посчитал, что в целом текст решает поставленные перед ним задачи, однако при этом он предложил следующее: «Когда мы говорим о последовательной политике выдавливания народа из своей колыбели, и приводим пример очищения от армян Нахичевана в годы Советской власти, то следует упоминать и о Гандзаке – это исторический Утик, Гардманк, которые исторически были армянскими». Депутат предложил дать перечисляемым Азербайджаном преступлений общую оценку – «геноцид» или хотя бы «геноцидная политика».

Армен Ашотян не поддержал данное предложение: «Давайте в этом случае не будем смешивать досье грехов Турции с досье грехов Азербайджана. Мы сейчас даем политическую, а не историческую оценку. С эмоциональной точки зрения наше желание придать яркий окрас данному заявлению велико».

Разделяя все подходы из сферы эмоций, Армен Ашотян тем не менее отметил, что не может принять этого, хотя сказанное и зиждется на фактах. Он вспомнил, что и АОД – первые власти независимой Армении, тоже руководствовались этой логикой. Относительно вопросов, почему руководствовались этой логикой и почему тридцать лет не меняется эта политика, Армен Ашотян не пожелал говорить публично.

Ширак Торосян остался при своем мнении: «Почему мы должны избегать фактов и не называть вещи своими именами?». Он также предложил выступить не только с осуждающим, но и предупреждающим призывом. Присутствовавшие депутаты поддержали предложение.

Депутат фракции «Елк» Артак Зейналян предложил включить в текст заявления термин «ритуальные убийства».