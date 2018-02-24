Русские капризы: «Аэрофлот» принял проблематичное решение – «Жоховурд»

Авиакомпания «Аэрофлот» создал новые проблемы для пассажиров, уменьшив список бесплатно провозимых предметов ручной клади. Нам сообщили, что после 15 февраля пассажиры больше не могут бесплатно перевозить с собой мобильные телефоны, ноутбуки, видеокамеры, фотокамеры, зонты и папки для бумаг.

Новыми правилами авиакомпании в основном недовольны те, кто совершает деловые поездки – операторы, фотографы и другие. Данный закон вступил в силу 5 ноября прошлого года и касается исключительно российских авиакомпаний.

Максимальный вес одного багажа может составлять 32 кг, а ручной клади – 10 кг. Это решение распространяется также и на граждан Армении.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»