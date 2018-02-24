Если вы верите в сказки…

По случаю 30-й годовщины Карабахского движения мы, журналисты, приглашаем на разговор лидеров и активных участников Движения. Большинство из них держат себя сдержанно и достойно, не пытаясь из стремления свести старые счеты дискредитировать эту важнейшую страницу нашей новейшей истории. А иногда бывает иначе.

Хачик Стамболцян, который также играл определенную роль в этом движении, вчера вновь выступил с «подтверждениями» мифа о том, что некоторые члены Комитета «Карабах», а более конкретно, Левон Тер-Петросян, Ашот Манучарян и Алексан Акобян, были агентами советского «кагэбэ». Совершали не политические ошибки, как это случается со всеми политиками в мире, а в 1988-1990 годах они напрямую исполняли волю других.

Каких-либо серьезных доказательств подобным обвинениям, разумеется, не существует. Когда в 1994 году Ашот Манучарян выступил точно с таким же обвинением в мой адрес, я поинтересовался, что произойдет, если я подам на него в суд. Выяснилось следующее, что никакие спецслужбы не выдают справок о том, что тот или иной человек являлся или не являлся их агентом. Но в суде в такой справке необходимости нет, потому что сам Манучарян должен был в ходе процесса доказать, что я являлся агентом «кагэбэ», и не я обратное. Но, естественно, я не собирался ни на кого подавать в суд, особенно на Ашота Манучаряна, и особенно из-за такого абсурдного обвинения. Понятно, что и упомянутые люди не будут судиться, и даже если этих деятелей заинтересует, что говорит о них Хачик Стамболцян, они, вероятно, рассмеются и забудут об этом.

Об этом эпизоде вообще ​​не следовало бы упоминать, если бы мы жили в здоровом обществе. Каждую секунду кто-то что-то измышляет о пришельцах, о масонах или об агентах различных спецслужб. Но мы живем в достаточно отравленной среде, я имею в виду особенно ее виртуальную часть – «Фейсбук». Разубеждать людей, живущих мифами, конечно, дело неблагодарное, и у меня, естественно, нет такой цели. Я просто хочу констатировать, что подобным людям как воздух и вода нужны такие, как Хачик Стамболцян. Кстати, если взять дату рождения указанных деятелей и сложить эти цифры вместе, а затем разделить на определенное число «икс», то в итоге получится «666».