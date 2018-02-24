Туркменистан объявил о начале строительства газопровода в Индию через Афганистан и Пакистан

Туркменистан в пятницу объявил о начале строительства афганского участка газопровода ТАПИ, который пройдет по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, передает Голос Америки.

Туркменистан занимает четвертое место в мире по резервам природного газа, однако после снижения импорта газа в России в последние годы оказался сильно зависим от экспорта в Китай.

«Газ в трубопровод ТАПИ будет поступать из месторождения Галкыныш – второго по величине газового месторождения в мире», – заявил президент Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов, выступая перед собравшимися на туркмено-афганской границе журналистами по видеосвязи.

Сам Бердымухамедов в этот момент находился в городе Герат вместе с президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Пакистана Шахидом Ханом Аббаси и министром иностранных дел Индии Мушабаром Джавад Акбаром.

Проект ТАПИ, реализуемый при поддержке США и Азиатского банка развития, продвигался Туркменистаном с 1990-х годов.

Фото — Голос Америки