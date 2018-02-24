Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария прибыл в Армению

Вчера 23 февраля в Армению прибыла делегация Министерства внутренних дел Грузии во главе с вице-премьером, министром внутренних дел Грузии Георгием Гахарией. В аэропорту «Звартноц» гостей встретили начальник Полиции Армении Владимир Гаспарян и высокопоставленные сотрудники полиции.

Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Полиции Армении, в ходе встречи с делегацией МВД Грузии Гаспарян высоко оценил традиционное партнерство между полицейскими структурами Армении и Грузии и подчеркнул ощутимые результаты, которые уже были достигнуты совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов двух дружественных стран.

Гахария выразил убежденность в том, что тесное сотрудничество полицейских структур в сфере борьбы с преступностью будет углубляться, что обусловлено необходимостью противодействия вызовам вместе.

В завершение встречи Владимир Гаспарян наградил министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария медалью «За укрепление сотрудничества».

Фото — Радио Азатутюн