Андраник Кочарян призывает допросить генерала Микаела Арутюняна: имеется запись-признание по 1-му Марта — видео

Член экспертной группы по сбору фактов и изучению событий 1-2 марта Андраник Кочарян, вчера на парламентских слушаниях, организованных фракцией «Елк», привел слова бывшего генерального прокурора Геворга Костаняна, что он был назначен генеральным прокурором спустя пять лет после событий 1 марта, и работать было уже сложно, люди отсутствовали.

По этому поводу Андраник Кочарян отметил, что это не значит, что не проведенная в течение пяти лет работа не должна удостоиться оценки. Он рассказал, как была сформирована группа по установлению фактов, напомнил, что группа имела международный мандат, не была ограничена в действиях для приглашения на беседу какого-либо официального лица. Он также отметил, что резолюция №1643 приветствовала участие оппозиции, призывала все политические силы не вмешиваться в работу группы по установлению фактов и всем государственным структурам без исключения – предоставлять полностью всю информацию.

Андраник Кочарян напомнил, что представляющие власти члены группы по установлению фактов ныне покойный Роберт Авагян, Геворг Товмасян, покинули группу по установлению фактов и уже не вернулись, обосновывая тем, что уходят в отпуск, хотя в указе президента такой отпуск не предусматривался. «Мы должны были работать до тех пор, пока не подготовим отчеты и не представим в комиссию г-на Никояна. Но для того, чтобы картина была четче, в чем была причина, если вы помните, когда сначала были представлены обстоятельства смерти Гамлета Тадевосяна, общественности описали ситуацию так, что после этого Гамлету Тадевосяну должны были, как минимум, дать звание национального героя.

Но когда группа по установлению фактов изучила обстоятельства его смерти, выяснилось, что утверждения о том, что это был взрыв гранаты F1, брошенной демонстрантами, попросту безосновательны, таких доказательств не было. Если бы бросили гранату F1, представьте, сколько было бы погибших. В его теле не было найдено ни одного осколка этой гранаты, и нам следовало выяснить, что же произошло. Мы пригласили командный состав, чтобы выяснить, что состояло на вооружении личного состава данной воинской части. У нас вызывало сомнение то обстоятельство, что все солдаты получили ранения ног сзади. Тогда получалось, что солдаты стояли спиной к демонстрантам».

Андраник Кочарян сказал, что раскрытие «1-го марта» жизненно важно для нашей страны. Он представил информацию об убийстве Тиграна Абгаряна. Андраник Кочарян отметил, что у них была информация о том, что 1 марта снайперов были не один-два, а они были размещены в верхней части здания бывшего рыбного магазина.

Он сказал, что, хотя еще не было указа президента о приостановлении деятельности группы по установлению фактов, но когда представители властей покинули группу по установлению фактов, отправились в отпуск, то сотрудники Службы безопасности парламента больше не разрешали им и Седе Сафарян входить в здание парламента и работать. Те не менее они продолжали работу до самого распоряжения. После этого было опубликовано еще четыре доклада.

Андраник Кочарян обратил внимание Генерального прокурора и военного прокурора на их самый важный доклад, указав, чтобы «приняли это как новую реальность, подняли забытый приказ 008 и поняли бы, чтоб данный 23 февраля 2008 года приказ был навязан и осуществлен антиконституционно. Необходимо вызвать и допросить Микаела Арутюняна. Группа по сбору фактов вызывала его и допрашивала, Микаел Арутюнян дал много пояснений, есть аудиозаписи, пусть поднимут и просмотрят. Микаел Арутюнян признал, что армия не участвовала, но были использованы армейские транспортные средства. Но когда мы доказали, что в транспортных средствах армии не было служащих войск полиции, а были солдаты армейских подразделений МЧС, проблема осталась повисшей в воздухе. И я думаю, это будет той основной загвоздкой для органа предварительного следствия, чтобы раскрыть, в чем причина того, что вооруженные силы, без наличия каких-либо врагов внутри Армении, тем не менее, были переброшены с границ внутрь страны». Андраник Кочарян призвал перечесть их этот последний доклад, который является хорошей основой для раскрытия всей силовой мозаики.

Андраник Кочарян отметил, что в течение последних десяти лет постоянно выслушивают один и тот же отчет прокуратуры, и было бы неплохо хоть что-то раскрыть на 11-м году расследования.