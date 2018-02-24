О секретном приказе 0038: Андраник Кочарян выступил на слушаниях в Национальном Собрании по событиям 1-го марта 2008г

Вчера во время парламентских слушаний в парламенте Армении, организованных блоком «Елк», Никол Пашинян поинтересовался у члена экспертной группы по сбору фактов и изучению событий 1-2 марта Андраника Кочаряна, был ли выявлен во время работы группы какой-либо факт, доказательство относительно того, что со стороны демонстрантов против полиции использовалось какое-либо оружие?

Андраник Кочарян ответил: «Нет, группа по сбору фактов не смогла обнаружить какие-либо сведения относительно того, что со стороны демонстрантов было использовано оружие, боеприпасы или гранаты. Ничего такого не было. В группу по сбору фактов входили не только эксперты АНК, «Наследия», и если бы имелись такие факты, то их могли бы представить группе и представлявшие власть два других эксперта, тем более что Геворг Товмасян имел большой опыт работы в прокуратуре, но даже и он не смог сделать этого. Предпринималось все, чтобы по мере возможности затянуть первый доклад, или он не состоялся. Относительно группы по сбору фактов имелось искаженное представление, что пять человек не смогут ничего добиться, но они ошиблись, число сторонников группы было безгранично велико и у группы не было проблем с получением материалов».

Андраник Кочарян сказал, что они потребовали представить им видеозаписи и материалы, но предоставленные прокуратурой материалы были значительно сокращены, и потому они не руководствовались только материалами, предоставленными этим официальным органом.

Андраник Кочарян рассказал и о секретном приказе 0038. Он сказал, что «00» уже означает «строго секретно», но он вышел из рамок Минобороны. И поэтому, по крайней мере, два человека, полковник Армен Саргсян и сотрудник управления, были осуждены. В мае 2010-го они были арестованы, что доказывает наличие такого приказа. Никто не опроверг существование этого приказа. Этот приказ разрешал привлекать Минобороны первого марта не только во время чрезвычайного положения, права на которое они не имели, но вооруженные силы и до этого привлекались во время внутриполитических процессов.

Андраник Кочарян сказал, что в докладе имеется доклад относительно выданного обмундирования, но у них имелась и другая информация, которую им не позволили проверить: «У нас была четкая информация и я поставил в известность Ваге Степаняна о том журнале и нашедшей место в журнале записи, информацию о которой у нас имелась… Но оказалось, что пока мы добрались до места, руководство вещевого склада скрылось, в то же время скрылось и руководство тылового полка. Мы решили, что если здесь окажется невозможным что-то выяснить, мы должны посетить тыловой полк».

На вопрос Пашиняна, почему, в конце концов, не раскрываются убийства, потому что такова официальная точка зрения, хотя все это произошло при наличии десятков видеокамер, разве так трудно раскрыть убийства, произошедшие в присутствии тысяч людей, Андраник Кочарян ответил, что не раскрываются, потому что препятствий довольно много со стороны тех должностных лиц, кто сегодня продолжает находиться на должностях.

Этнограф Грануш Харатян спросила: «Я человек, работающий с архивами, и знаю, как могут исчезать некоторые материалы, передали ли вы куда-то имевшиеся в ваших руках факты, имеются ли у вас копии, возможен ли контроль по сохранности этих материалов?».

Андраник Кочарян ответил, что материалы хранятся в несгораемом сейфе группы: «Материалы г-ном Ваге Степаняном были вручены г-ну Никояну, а Никояна все аудиозаписи и материалы должен был передать в орган предварительного следствия».

Саргис Клоян, отец погибшего 1 марта Гора Клояна, спросил, нельзя ли идентифицировать «Черемуха-7», так как это вызвало удивление в ЕСПЧ. Андраник Кочарян ответил, что он был удивлен ответом заводского изготовителя «Черемухи-7», что его можно использовать на открытой местности, но это не так. Для этого предназначена «Черемуха-4», и она имеется на вооружении у полиции, и в тех случаях, когда использовала «Черемуха-4», погибших не было. А «Черемуха-7» предназначается для использования против банд, скрывающихся и прячущихся в закрытой зоне, с тем, чтобы выкурить оттуда преступников. Она раскрывается при столкновении с препятствием, но мы видели, что гранаты были извлечены из тел наших погибших, а это значит, что выстрел был сделан прицельно.

Был нарушен порядок применения, мы заслушали тех, кто отдавал эти прямые заказы. «Черемуха-7» не применяется в одиночку, должно быть 2 человека, и один должен быть в звании прапорщика. Если в этих обстоятельствах не раскроют, кем был осуществлен выстрел, повлекший за собой смерть, то просто имеется большое желание не давать оценку небрежности, неправильному применению, до сих пор не раскрытого обстоятельства – кем был произведен выстрел. Он заверил, что сегодняшние технические средства позволяют провести идентификацию и это можно сделать в соседних странах.

Главное фото – Армана Везиряна