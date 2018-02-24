Артур Сакунц: «Есть достаточно фактов для привлечения к ответственности Роберта Кочаряна, Микаела Арутюняна, Сейрана Оганяна…»

Заместитель начальника Следственного управления по особо важным делам Генеральной прокуратуры Армении Карен Бишарян в ходе вчерашних парламентских слушаний, созванных фракцией «Елк», говоря о жертвах первого марта, начал представлять результаты судебно-медицинской экспертизы. Он рассказал, вследствие каких факторов наступила их смерть, и сообщил, что следствием установлены три условные причины: применение специальных средств со стороны сотрудников полиции, применение огнестрельного оружия и взрывчатых устройств со стороны пока не установленных следствием лиц, применение тупых, твердых предметов со стороны пока не установленных следствием лиц.

Карен Бишарян сообщил, что из тел погибших были извлечены и подвергнуты экспертизе патроны к газовым гранатам «Черемуха-7», другие осколки, подробно представил, какие отметины имелись на телах и так далее. Бишарян отметил, что выстрел «Черемухой-7» можно производить только по открытому участку, но не в человека, и при экспертизе патронов было установлено, что они имели сплющенность, то есть, попали во что-то твердое, а потом срикошетили.

Он сказал, что извлеченные из тел газовые патроны не были идентифицированы ни с одной из винтовок. Они обращались к российским и европейским экспертам, но подобная идентификация оказалась невозможной. Бишарян рассказал, что в настоящее время Генеральная прокуратура Армении ведет работы по налаживанию сотрудничества с этими странами, чтобы стало возможным посредством современных технических средств решить вопрос об идентификации оружия, из которого были произведены выстрелы газовыми гранатами, причинившие смерть Армену Фарманяну, Тиграну Хачатряну и Гору Клояну.

Карен Бишарян отметил, что и Специальная следственная служба, и прокуроры с имеющимся в их распоряжении правовым инструментарием используют все возможные меры для выяснения обстоятельств дела и установления личностей виновных.

Выступивший на слушаниях правозащитник Артур Сакунц сказал: «Основным виновником «1 марта» является правившая в тот день власть. Кто не знает о выявленном группой по сбору фактов известном секретном приказе о задействовании вооруженных сил, или известном указ о введении чрезвычайного положения в Ереване без закона о чрезвычайном положении? На каком основании было введено чрезвычайное положение в Ереване, а фактически примененное по всей территории страны? Или, что это были за такие беспорядки, которых не было до первого марта, а с первого марта начались массовые беспорядки? Массовых беспорядков не было, а прокуратура упорно продолжает повторять это выражение. Со стороны государственных органов был осуществлен акт государственного терроризма».

Сакунц указал, что имеется достаточно фактов для привлечения к ответственности, по крайней мере, для правовой оценки, Роберта Кочаряна, тогдашнего министра обороны Микаела Арутюняна, начальника Генштаба РА Сейрана Оганяна, за секретный приказ 0038 Юрия Хачатурова, начальника Военной полиции Владимира Гаспаряна, генерального прокурора Агвана Овсепяна, начальника Полиции РА Айка Арутюняна, главу СНБ, уже не имеет значения, но должно быть расследовано – Горика Акобяна (ныне покойного, – ред.), людей, которые непосредственно отдавали приказы и по чьему приказу все это произошло. Правовую оценку надо дать на основании незаконных приказов со стороны должностных лиц – за ситуацию, приведшей к убийству 10 человек. Уголовное дело на этом основании не возбуждено». Он сказал, что об этом отмечается в ряде резолюций ПАСЕ.

Со слов Сакунца, отсутствует политическая воля, желание дать правовую оценку этому акту государственного террора. И ответственность за это, согласно Сакунцу, лежит на Серже Саргсяне, он назначает начальника ССС, начальника СНБ, генерального прокурора и не прилагает усилий для оценки преступления, совершенного 1-го марта. Он отметил, что если бы за применение спецсредств первого марта имелись привлеченные к ответственности лица, то с таким беззаконием не были бы применены спецсредства и в квартале Сари Таг.

Сакунц обратился к членам РПА, призывая не молчать. Он предупредил, что ими тоже могут пожертвовать, исходя из политической целесообразности.