Армения решительно настроена на претворение в жизнь в возможно короткие сроки соглашение с ЕС: Серж Саргсян

Президент Серж Саргсян сегодня принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Президент Республики приветствовал гостя и с удовлетворением констатировал ощутимый прогресс в отношениях Армении и Европейского союза за последний период, который проявляется не только в двусторонних отношениях, но также в рамках Восточного партнёрства. Президент Саргсян подчеркнул, что с точки зрения этих отношений 2017 год и начало 2018 года были периодом важных достижений, имея в виду, что всего два дня назад в Брюсселе подписан ещё один документ касательно приоритетов Армении в партнёрстве с ЕС, в котором полностью отображаются все те цели, которые Армения поставила перед собой в рамках сотрудничества с ЕС.

Президент Республики отметил, что Армения решительно настроена на то, чтобы в том же духе продолжать развитие отношений и в возможно короткие сроки претворить в жизнь Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. С этой целью, согласно Президенту, создана межведомственная комиссия по координации мероприятий, обеспечивающих выполнение Соглашения и закрепляющего приоритеты партнёрства документа, которую координирует вице-премьер. Президент Саргсян отметил, что вероятно до конца апреля Армения ратифицирует соглашение, что даст возможность начать его временное применение, в частности, по процесс сближения по отраслевым направлениям, до тех пор, когда странами-членами ЕС будет окончательно завершён процесс ратификации. Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что страна Тойво Клаара – Эстония, уже завершила процесс ратификации и выразил надежду, что в обозримом будущем остальные страны ЕС также ратифицируют.

Специальный представитель ЕС Тойво Клаар высказал согласие с Президентом Республики, что отношения РА и ЕС развиваются хорошо. Коснувшись процесса ратификации Соглашения, он отметил, что в некоторых европейских странах этот процесс, исходя из определённых особенностей, требует довольно много времени, что, однако, не мешает, чтобы Армения и Евросоюз двигались вперёд к временному выполнению Соглашения, день ото дня расширяя отношения. Специальный представитель ЕС подчеркнул, что Армения очень хороший примет, как одна страна, являясь членом Евразийского экономического союза, может в то же время иметь хорошие отношения с Европейским союзом.

На встрече Президента Саргсяна со специальным представителем ЕС состоялся обмен мнениями по переговорному процессу мирного урегулирования НК проблемы.

Тойво Клаар подтвердил содействие Европейского Совета направленной на мирное урегулирование проблемы НК деятельности сопредседателей Минской группу ОБЕС и их предложениям.

Пресс-служба Президента Армении