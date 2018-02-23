В Национальном Собрании Армении минутой молчания почтили память погибших 1 марта 2008г

Инициированные оппозиционной фракцией Национального Собрания Армении «Елк» парламентские слушания по проекту заявления НС РА «О событиях 1 и 2 марта 2008 года» начались с 20-минутным опозданием, передает издание Panorama.am.

Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян сообщил об инциденте: приглашенному на слушания оппозиционному активисту Вардгесу Гаспари не разрешают войти в здание парламента.

«Без каких-либо причин отказываются впускать Гаспари. Я уведомил об этом председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна. Отметил, что для нас это неприемлемо», – указал Пашинян.

Позднее оппозиционный активист Вардгес Гаспари пришел в зал заседаний парламента.

Никол Пашинян зачитал имена погибших в ходе трагических поствыборных событий 1 марта 2008 года, затем предложил почтить минутой молчания их память.

Подробности обсуждения — завтра.