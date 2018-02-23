Армен Ашотян: «Было большое искушение выступить с более жесткими характеристиками»

«Имелось большое искушение выступить с более жесткими характеристиками, но мы соблюли как юридическую, так и политическую лексику, и это исходит из нашей долгосрочной стратегии», – такую оценку заявлению парламента по случаю 30-летия Сумгаитской трагедии дал председатель постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян. Сегодня в комиссии обсуждался текст заявления.

«Существует необходимость в таком политическом заявлении», – сказал основной докладчик Армен Ашотян, добавив, что до его составления он проконсультировался с экспертным сообществом. Кстати, соавторами данного заявления являются все фракции парламента нынешнего созыва.

По словам Армена Ашотяна, текст заявления представляет собой краткое изложение азербайджанских подходов, сопровождающихся с первых же дней Арцахского движения и до сегодняшнего дня преступлениями и убийствами армян. «Антиармянская политика в Азербайджане возведена в государственный ранг», – сказал Армен Ашотян, отметив, что эта политика сопровождается нарушениями различных международных норм, и, к сожалению, не все эти случаи удостоились внимания международного сообщества. Заявление адресовано главным образом внешней аудитории.

Армен Ашотян считает вчерашние парламентские слушания на эту тему весьма успешными.

Кстати, вчера с заявлением по Сумгаитским событиям выступили Министерство иностранных дел и Прокуратура Азербайджанской Республики. Армен Ашотян не считает случайным, что это было сделано именно вчера.

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