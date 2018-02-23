Армения может избежать санкций США: Eurasianet.org

Соединенные Штаты Америки предупредили Армению и ряд стран, что они могут оказаться под угрозой санкций, если продолжат приобретать оружие у России. Но список этих стран настолько велик, что ставится под сомнение возможность применения санкций, пишет Джошуа Кучера в Eurasianet.org.

Россия – вторая в мире страна по экспорту оружия, и поэтому теоретически список стран, находящихся в зоне риска, большой. В частности, российское оружие покупают почти все постсоветские страны (кроме Грузии и Украины), в том числе и противник Армении Азербайджан.

Однако угроза вроде получила большой резонанс именно в Армении, которая в основном опирается на российское оружие, однако желает сохранить хорошие отношения и с США, пишет Кучера.

Старший эксперт Стокгольмского международного института исследования проблем мира Симон Вецеман считает, что эти масштабы затрудняют применение санкций.

«Я не уверен, как это будет работать, но это должно происходить очень избирательно, по принципу «от случая к случаю» – в каком случае США могут принять решение о применении санкций за приобретение российского оружия. Но, по всей вероятности, это будет такая страна, с которой США уже имеют проблемы, – сказал Вецеман в телефонной беседе с Eurasianet.org. – Так что, ни их стратегические партнеры, ни близкие союзники, ни даже дальние союзники не окажутся в этом списке, если не окажутся в сфере их интересов, и потому Армения, вероятно, будет спокойна».

Аналитик по внешним отношениям Сурен Саргсян считает, что Армения может быть спокойна, так как в Вашингтоне понимают ее сложную геополитическую ситуацию. «Это похоже на ситуацию, когда Иран находился под международными санкциями, и США закрывали глаза на многие стороны сотрудничества Еревана и Тегерана, понимая, что Иран является для Армении одним из двух коридоров связи с внешним миром, так как эта страна находится в блокаде со стороны Азербайджана и Турции», – сказал он EADaily.

Тем не менее, эта неопределенность заставляет стороны хотя бы задумываться об их сделках с Россией. «Президент может ввести санкции в отношении любого, кто покупает оружие у России», – в беседе с Eurasianet сказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Пенсильванского университета Митчелл Оренштейн. – Трамп пока еще не применил такие санкции, и это вызывает сомнения у союзников США и прочих – какой может быть политика Трампа. Это трудно понять».

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН