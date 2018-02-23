Рассеянный Трамп дает шанс Путину: The Financial Times

The Financial Times публикует статью своего аналитика Филипа Стивенса под заголовком «Рассеянный Трамп дает шанс Путину», которую цитирует в обзоре британской прессы Русская служба ВВС.
Последняя Мюнхенская конференция по безопасности, пишет Стивенс, была чрезвычайно грустной. Один выступающий за другим перечисляли стоящие перед миром угрозы.
Речь шла о вмешательстве Владимира Путина в процесс выборов в странах Запада, о путинском реваншизме на Украине, хаосе в Сирии, распространении исламского терроризма, северокорейской программе развития баллистических ракет и расширении военного присутствия Китая в Южно-Китайском море.
Но наиболее шокирующим был не список всех возможных угроз, а ощущение беспомощности.
Никто не предлагал никаких решений, кроме слов о том, что мы должны держаться вместе и демонстрировать боевой дух. Именно такие слова произносят политики, когда они не знают, что сказать.
Лидерство западного мира находится в руках американского президента, который открыто конфликтует с американскими истеблишментом, специализирующимся по вопросам внешней политики.
Иностранцам, пытающимся понять направление американской политики, говорят, что им следует игнорировать слова президента и прислушиваться лишь к тому, что говорят два генерала — глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник президента по вопросам национальной безопасности генерал Макмастер.
Но как мы можем быть уверены в том, что президент Трамп лишь блефует, и не начнет бомбить Северную Корею?
Политика Трампа, основанная на воинственном национализме и презрении к мировому порядку, построенному на всеобщих правилах, а также его уважительное отношение к президенту Путину подорвали политический авторитет Америки на международной арене.
Генерал Макмастер уже заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в процесс президентских выборов в США в 2016 году. И тем не менее, Дональд Трамп еще ни разу не сказал ни одного плохого слова о Владимире Путине.
Подобные разногласия затрудняют формулирование политики по отношению к России.
Проблема состоит в том, что осталось лишь два возможных выбора: между навязчивым желанием Трампа заключить полноценное стратегическое соглашение с Путиным, с одной стороны, и все более твердым убеждением конгресса США в том, что попытка манипулировать политическими процессами в США должна быть встречена возрастающими карательными мерами.
Так как планы президента остаются лишь его личной мечтой, то, скорее всего, США пойдут по пути ужесточения санкций.
Это может привести к очередной гонке ядерных вооружений, не говоря о возможном случайном военном столкновении в одной из горячих точек мира.
Всем известно, какой должна была бы быть разумная политика.
Во времена холодной войны Запад понял, что продуктивные отношения с Москвой зиждятся на двух элементах: готовности противостоять агрессии вкупе с готовностью обнаруживать вопросы, по которым может быть заключена какая-то договоренность.
Тогда это называлось политикой сдерживания и диалога. Сейчас необходимо нечто схожее.
Но, так как Вашингтон больше не придерживается последовательной политики, рассчитывать на это не стоит.
Собравшиеся в Мюнхене представители правительств и служб безопасности абсолютно правы, когда они беспокоятся, что президент Путин с презрением относится к международному порядку, основанному на четких правилах.
Но их должен еще больше беспокоить тот факт, что ни США, ни их союзники пока не могут понять, как снизить напряжение в отношениях с Москвой, пишет Филип Стивенс в Financial Times.
Фото — The Independent