Рассеянный Трамп дает шанс Путину: The Financial Times

The Financial Times публикует статью своего аналитика Филипа Стивенса под заголовком «Рассеянный Трамп дает шанс Путину», которую цитирует в обзоре британской прессы Русская служба ВВС.

Последняя Мюнхенская конференция по безопасности, пишет Стивенс, была чрезвычайно грустной. Один выступающий за другим перечисляли стоящие перед миром угрозы.

Речь шла о вмешательстве Владимира Путина в процесс выборов в странах Запада, о путинском реваншизме на Украине, хаосе в Сирии, распространении исламского терроризма, северокорейской программе развития баллистических ракет и расширении военного присутствия Китая в Южно-Китайском море.

Но наиболее шокирующим был не список всех возможных угроз, а ощущение беспомощности.

Никто не предлагал никаких решений, кроме слов о том, что мы должны держаться вместе и демонстрировать боевой дух. Именно такие слова произносят политики, когда они не знают, что сказать.

Лидерство западного мира находится в руках американского президента, который открыто конфликтует с американскими истеблишментом, специализирующимся по вопросам внешней политики.

Иностранцам, пытающимся понять направление американской политики, говорят, что им следует игнорировать слова президента и прислушиваться лишь к тому, что говорят два генерала — глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник президента по вопросам национальной безопасности генерал Макмастер.

Но как мы можем быть уверены в том, что президент Трамп лишь блефует, и не начнет бомбить Северную Корею?

Политика Трампа, основанная на воинственном национализме и презрении к мировому порядку, построенному на всеобщих правилах, а также его уважительное отношение к президенту Путину подорвали политический авторитет Америки на международной арене.

Генерал Макмастер уже заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в процесс президентских выборов в США в 2016 году. И тем не менее, Дональд Трамп еще ни разу не сказал ни одного плохого слова о Владимире Путине.

Подобные разногласия затрудняют формулирование политики по отношению к России.

Проблема состоит в том, что осталось лишь два возможных выбора: между навязчивым желанием Трампа заключить полноценное стратегическое соглашение с Путиным, с одной стороны, и все более твердым убеждением конгресса США в том, что попытка манипулировать политическими процессами в США должна быть встречена возрастающими карательными мерами.

Так как планы президента остаются лишь его личной мечтой, то, скорее всего, США пойдут по пути ужесточения санкций.

Это может привести к очередной гонке ядерных вооружений, не говоря о возможном случайном военном столкновении в одной из горячих точек мира.

Всем известно, какой должна была бы быть разумная политика.

Во времена холодной войны Запад понял, что продуктивные отношения с Москвой зиждятся на двух элементах: готовности противостоять агрессии вкупе с готовностью обнаруживать вопросы, по которым может быть заключена какая-то договоренность.

Тогда это называлось политикой сдерживания и диалога. Сейчас необходимо нечто схожее.

Но, так как Вашингтон больше не придерживается последовательной политики, рассчитывать на это не стоит.

Собравшиеся в Мюнхене представители правительств и служб безопасности абсолютно правы, когда они беспокоятся, что президент Путин с презрением относится к международному порядку, основанному на четких правилах.

Но их должен еще больше беспокоить тот факт, что ни США, ни их союзники пока не могут понять, как снизить напряжение в отношениях с Москвой, пишет Филип Стивенс в Financial Times.

Фото — The Independent