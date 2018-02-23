Amnesty International и неблагодарность Эрдогана: «Голос Америки»

Армянская служба Голоса Америки. «Во всем мире правозащитники подвергаются преследованиям», – представив доклад Amnesty International 2018 года о состоянии в области прав человека, представитель организации Маргарет Хуанг предупреждает, несмотря на некоторый прогресс, ограничения прав человека в мире растет.

Согласно докладу, основные проблемы в Армении были связаны с нарушениями в ходе избирательных процессов и использованием в отношении граждан грубой силы со стороны полиции. В соседнем Азербайджане в докладе зафиксированы случаи насилия в отношении сексуальных меньшинств, а также уголовное преследование со стороны властей Азербайджана против граждан, раскрывающих коррупцию во власти.

«Правительства боятся своих критиков, когда те раскрывают их коррупционные сделки, боятся, когда граждане требуют уважения их прав, и подвергают аресту тех, кто выступает публично».

Такая же ситуация и в России, отмечает Маргарет Хуан. По ее словам, Москва продолжает вводить ограничения на свободу волеизъявления граждан. «Это обусловлено с активизацией гражданского движения в разных странах, что и приводит к подобному давлению».

Amnesty International достаточно критически подходит и к событиям, происходящим в Соединенных Штатах. По словам г-жи Хуанг, при президентстве Дональда Трампа, в Соединенных Штатах был зарегистрирован серьезный регресс в области защиты прав человека. Однако, перечисляя страны, находящихся в самом тяжелом положении, Маргарет Хуанг в первую очередь упоминает Северную Корею, ряд африканских диктатур, Иран и Турцию.

«Турция, безусловно, является одним из самых тревожных случаев. В прошлом году в Турции было задержано более 50 000 человек, включая местное руоводство нашей организации».

Стоит отметить, что, по словам Маргарет Хуанг, когда в свое время Реджепа Эрдогана подвергли аресту бывшие власти Турции, то за его освобождение боролся именно Amnesty International. Однако придя к власти, Эрдоган перестал ценить работу правозащитников.

Арман ТАРДЖИМАНЯН