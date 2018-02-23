Глава МИД Британии: Запад должен быть единым в противостоянии агрессивным действиям России

Радио Свобода. Страны Запада должны противостоять агрессивным действиям России по отношению к Украине «решительным и трезвым образом» — в связи с нарушением ее суверенитета и территориальной целостности. Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон в статье, посвященной четвертой годовщине аннексии Россией Крыма.

Джонсон подчеркнул, что изменение границ и аннексия территорий при помощи силы противоречат как международному праву, так и взятым на себя Россией обязательствам. Санкции, введенные против России в связи с аннексией Крыма, должны оставаться в силе до тех пор, пока регион находится под контролем Кремля — пишет Джонсон.

Британский министр отрицает российские аргументы в защиту аннексии Крыма. Как пишет Джонсон, сам Владимир Путин ранее подтвердил, что решение о военном вмешательстве было принято в ночь на 23 февраля, еще до начала каких-либо волнений в Крыму. Так называемый «референдум» был призван лишь легитимизировать результаты вооруженного вторжения России.

Джонсон также подчеркнул, что Россия по-прежнему использует своих «военных и танки» в конфликте в Донбассе. Он напомнил и о гибели 298 человек, в том числе 10 граждан Британии, при катастрофе «Боинга», сбитого над Донбассом, как пишет Джонсон, «российской ракетой».

Как отмечает Джонсон, неприятие аннексии Крыма не значит, что с Россией необходимо порвать все связи. «Между диалогом и политикой сдерживания нет противоречия» — считает британский министр.