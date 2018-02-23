Бомбардировка Гуты: погибли 416, ранены более 2100 человек, ООН требует прекращения огня

В результате масштабных бомбардировок сирийской правительственной и российской авиации в районе Восточной Гуты погибли более 400 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр прав человека, передает Европейская правда.

Бомбардировка анклава сирийских повстанцев вблизи Дамаска продолжается шестой день. За это время погибли по меньшей мере 416 человек, более 2100 человек получили ранения.

По информации благотворительных организаций, более десятка больниц попали под авиаудары, что делает практически невозможным лечение там раненых. Всего в Восточной Гуте проживают около 400 тысяч человек.

Спасатели и местные жителя заявляют, что вертолеты сирийской армии сбрасывают на рынки и медицинские центры «бочковые бомбы» — нефтяные цистерны, в которых заложены взрывчатка и шрапнель.

Совет Безопасности ООН намерен требовать 30-дневного прекращения огня по всей стране, чтобы позволить оказать помощь и провести медицинскую эвакуацию.

Россия, главный союзник президента Башара Асада, которая обладает правом вето в Совете Безопасности, заявила, что может поддержать 30-дневное перемирие, но оно не коснется исламистских боевиков. РФ утверждает, что авиаудары по Восточной Гуте предназначены для уничтожения террористов, а не для вытеснения повстанцев.

Дамаск и Москва отрицают бомбардировки гражданских районов и обвиняют повстанцев в том, что те используют мирных жителей в качестве живого щита.

Фото — Deutsche Welle